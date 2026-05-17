Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh, sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của nền kinh tế địa phương. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 tăng 17,84% so với cùng kỳ năm 2025; tính chung 4 tháng đầu năm tăng 19,13%.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn duy trì hoạt động sản xuất ổn định với sản lượng tăng mạnh. Một số sản phẩm điện tử, thiết bị công nghệ cao như đồng hồ thông minh, mạch in, thiết bị ngoại vi ghi nhận mức tăng trưởng từ 1,2 đến hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Giá trị sản xuất công nghiệp trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với giá trị sản xuất đạt hơn 940 nghìn tỷ đồng.

Không chỉ công nghiệp, hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu của Bắc Ninh cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đạt gần 38 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí đều tăng trưởng khá.

Đặc biệt, Bắc Ninh tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt 64,8 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 32,2 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước cũng ghi nhận kết quả nổi bật khi đạt hơn 41 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm. Riêng thu nội địa đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng. Nhiều khoản thu từ khu vực doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 70% dự toán năm.

Ở lĩnh vực thu hút đầu tư, Bắc Ninh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn trong và ngoài nước. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi; trong đó thu hút FDI xếp thứ 4 toàn quốc.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Ngành giáo dục tập trung chuẩn bị cho các kỳ thi cuối năm và tuyển sinh đầu cấp. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt thành tích cao khi Bắc Ninh có 3 học sinh được chọn dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026 ở các môn Sinh học và Vật lý.

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sởi; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm thuốc và vật tư y tế phục vụ người dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng diễn ra sôi nổi. Đoàn vận động viên Bắc Ninh tham gia 4 giải thể thao quốc gia, giành 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 12 huy chương đồng.

Đời sống người dân cơ bản ổn định. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho hơn 18,5 nghìn lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tại các khu công nghiệp đạt khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Bắc Ninh xác định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, thách thức như áp lực từ biến động kinh tế thế giới, chi phí sản xuất gia tăng, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch để hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.