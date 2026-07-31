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Vì sao nhiều cửa hàng kinh doanh vàng ở TP.HCM đóng cửa?

Thứ Sáu, 16:17, 31/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và nhiều thông tin liên quan đến thị trường vàng, kim cương được dư luận quan tâm, không khí giao dịch TP.HCM khá trầm lắng. Nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa, lượng khách đến mua bán không nhiều.

Thị trường khá trầm lắng

Sáng 31/7, khu vực kinh doanh vàng sầm uất ở các tuyến đường xung quanh và trong chợ An Đông, phường An Đông (Quận 5 cũ); đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định (Quận 1 cũ)... hoạt động cầm chừng. Một số quầy, cửa hàng mở cửa nhưng vắng khách, một số khác tạm đóng cửa, ngừng giao dịch. 

Theo nhiều tiểu thương, có thể khách hàng đang chờ thị trường ổn định hơn trước khi quyết định mua hoặc bán. Chị Ngọc Như vừa bán vàng ở một cửa hàng khu vực chợ An Đông cho biết, chị quyết định bán sau khi giá vàng giảm và liên tục có những thông tin tiêu cực.

Là người mua vàng để đầu tư nên chị Như quyết định bán để cắt lỗ, hạn chế rủi ro: “Năm ngoái tôi mua vàng khoảng 15–16 triệu đồng một chỉ. Có lúc vàng lên gần 18 triệu đồng nhưng tiếc nên chưa bán. Gần đây nghe nhiều thông tin về thị trường vàng không tích cực nên tôi quyết định bán luôn, chấp nhận cắt lỗ”.

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Khu vực kinh doanh vàng bạc, đá quý tại chợ An Đông hoạt động nhưng giao dịch trầm lắm (Ảnh: Ngọc Anh)

Cửa hàng đóng cửa vì ngại rủi ro pháp lý

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM cho biết: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, đặc biệt là trang sức, gặp khó khăn do thiếu chứng từ đầu vào, vì phần lớn hàng hóa được thu mua từ người dân hoặc các cửa hàng nhỏ lẻ. Khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt hoặc tạm giữ hàng hóa do hồ sơ chưa đầy đủ.

Lo ngại rủi ro pháp lý, nhiều cửa hàng đã không dám nhập thêm hàng, hạn chế trưng bày và thu hẹp hoạt động kinh doanh. Thị trường vàng vì thế trở nên khá trầm lắng, sức mua giảm, hàng hóa tiêu thụ chậm. Theo tiểu thương, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều quầy vàng tại chợ An Đông phải đóng cửa. Bên cạnh đó, sức mua yếu và hoạt động kinh doanh nhìn chung chậm hơn trước cũng khiến nhiều cửa hàng không thể duy trì hoạt động.

“Có nhiều nguyên nhân, trong đó nhiều cửa hàng không dính líu gì tới kim cương cũng phải đóng. Người ta đóng cửa do hàng hoá trong thị trường hiện nay kinh doanh chậm, mãi lực thị trường rất yếu... không bán buôn được nên đóng cửa,” ông Nguyễn Văn Dưng chia sẻ thêm.

Ngoài biến động giá, những thông tin liên quan đến thị trường kim cương và hoạt động kinh doanh vàng cũng khiến người tiêu dùng cân nhắc hơn. Theo giới kinh doanh, thị trường vàng hiện chịu tác động lớn từ tâm lý người dân. Trong khi một số người tranh thủ bán để thu hồi vốn hoặc cắt lỗ, nhiều người khác lựa chọn tiếp tục theo dõi diễn biến giá trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

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Giá vàng giằng co, nhà đầu tư chờ điểm mua và điểm bán rõ ràng hơn

VOV.VN - Giá vàng trong nước phiên sáng 10/7 biến động trái chiều tại các thương hiệu lớn, trong khi giá thế giới tăng trở lại trên ngưỡng 4.100 USD/ounce. Dù vậy, tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi người mua chờ giá thấp hơn, còn người nắm giữ kỳ vọng mức cao hơn để chốt lời.

Lệ Hằng-CTV Ngọc Anh-Trúc Mai/VOV-TP.HCM
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