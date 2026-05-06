Giá vàng giảm sâu, nên mua vào hay bán ra?

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư “nín thở” chờ đáy

Thị trường vàng trong nước và thế giới bước vào đầu tháng 5 với biến động mạnh khi đà giảm kéo dài, đưa giá về vùng thấp nhất trong khoảng 4 tháng. Tính đến ngày 5/5/2026, giá vàng miếng SJC lùi về quanh 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 165 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm gần 30 triệu đồng mỗi lượng so với giai đoạn đầu năm, khiến tâm lý nhà đầu tư và người mua tích trữ trở nên thận trọng.

Riêng trong phiên ngày 5/5, giá vàng miếng tiếp tục giảm thêm 1,3 triệu đồng/lượng, dao động quanh 162 - 165 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng điều chỉnh về mức 161,5 - 165 triệu đồng/lượng, cho thấy áp lực giảm vẫn hiện hữu và xu hướng điều chỉnh chưa dừng lại.

Diễn biến này chủ yếu đi theo xu hướng quốc tế khi giá vàng thế giới mất hơn 90 USD/ounce, rơi về vùng 4.500 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ. Đồng USD mạnh lên, lãi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng duy trì lãi suất cao đang khiến vàng kém hấp dẫn trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn ở mức khoảng 20 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro cho người mua. Khi giá thế giới biến động, thị trường trong nước có thể điều chỉnh mạnh hơn để thu hẹp khoảng cách này.

Anh Nguyễn Văn Hùng tại phố Nguyễn Trãi, Hà Nội cho biết, đang khá do dự trước diễn biến hiện tại: “Thấy giá vàng giảm sâu thì tôi cũng muốn mua vào, nhưng chênh lệch trong nước với thế giới còn cao quá. Tôi sợ mua xong lại giảm tiếp thì rất rủi ro”.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Lan kinh doanh tự do tại phố Lê Văn Lương, Hà Nội lại lựa chọn đứng ngoài thị trường. “Tôi từng mua vàng ở vùng giá cao nên giờ chưa dám mua thêm. Nếu bán lúc này thì lỗ, còn mua tiếp thì lo giá chưa chạm đáy, nên tạm thời quan sát thêm”, chị Lan cho hay.

Nhiều người cho rằng, vùng hỗ trợ quan trọng của vàng hiện quanh 4.200 USD/ounce. Điều này đồng nghĩa với khả năng giá vẫn còn dư địa giảm thêm trước khi tìm được điểm cân bằng.

Vàng còn dư địa tăng, nhưng không phải ai cũng nên “xuống tiền”

Theo Kitco News, dù chịu áp lực trong ngắn hạn, nhiều yếu tố nền tảng của vàng vẫn chưa thay đổi. Rủi ro địa chính trị, lạm phát và xu hướng đa dạng hóa tài sản của các ngân hàng trung ương tiếp tục là lực đỡ cho giá vàng trong dài hạn. Thậm chí, một số dự báo cho rằng, giá vàng có thể hướng tới mốc 5.500 USD/ounce vào năm 2027 nếu các rủi ro kinh tế và chính sách tiền tệ tiếp tục gia tăng.

Ông Nitesh Shah, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho rằng, biến động ngắn hạn cùng rủi ro vĩ mô đang làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương mắc sai lầm trong điều hành, từ đó hỗ trợ giá vàng. Ông Shah nhấn mạnh áp lực giảm hiện nay chủ yếu đến từ hoạt động bán giải chấp và ký quỹ, không phải do nền tảng thị trường suy yếu. Ông Shah dự báo, giá vàng có thể quay lại vùng đỉnh vào quý I/2027.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cá nhân nên mua bằng mọi giá. Bởi thực tế, vàng là tài sản không sinh lãi, trong khi lãi suất vẫn duy trì ở mức cao khiến chi phí cơ hội gia tăng.

Với người đang nắm giữ vàng, nếu mua ở vùng giá thấp trước đó, có thể cân nhắc tiếp tục giữ để chờ chu kỳ tăng dài hạn. Trong khi đó, những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc mua ở vùng đỉnh cần xem xét kỹ áp lực dòng tiền để quyết định có nên cắt giảm tỷ trọng.

Còn với người đang có ý định mua mới, chiến lược phù hợp là không “xuống tiền” một lần mà nên chia nhỏ dòng vốn, mua từng phần theo diễn biến thị trường để giảm rủi ro.

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI khuyến nghị, trong bối cảnh biến động mạnh và chênh lệch giá như hiện nay, nhà đầu tư cần hạn chế tâm lý chạy theo đám đông. Việc mua - bán nên dựa trên mục tiêu tài chính cá nhân, thay vì phản ứng theo các nhịp tăng giảm ngắn hạn.

Ông Thế cho hay: "Trong ngắn hạn, thị trường vàng vẫn chịu nhiều áp lực và có thể tiếp tục biến động khó lường. Quyết định mua hay bán lúc này không có câu trả lời chung cho tất cả, mà phụ thuộc vào dòng tiền và tầm nhìn của từng nhà đầu tư".