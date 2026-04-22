Việt Nam - Campuchia: Thúc đẩy hợp tác kinh tế qua kênh đối thoại trực tiếp

Thứ Tư, 19:04, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy trụ cột hợp tác kinh tế song phương, chiều 22/4, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA) tổ chức Đối thoại Doanh nghiệp năm 2026.

Sự kiện không chỉ là diễn đàn cập nhật chính sách mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ hai nước trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, đưa quan hệ hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu và bền vững.

Tham dự Đối thoại có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Tổng Thư ký, Ủy ban Đầu tư, Hội đồng Phát triển Campuchia Chea Vuthy; Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Kith Meng; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia Leng Rithy và hơn 200 đại biểu là các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp gốc Việt đang đầu tư, kinh doanh tại thị trường Campuchia và doanh nghiệp Campuchia trên các lĩnh vực y tế, du lịch, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nông nghiệp.

viet nam - campuchia thuc day hop tac kinh te qua kenh doi thoai truc tiep hinh anh 1
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại cuộc đối thoại

Phát biểu tại cuộc Đối thoại, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết: “Tại buổi Đối thoại này, chúng ta sẽ được nghe những thông tin cập nhật về những ưu đãi, cơ hội đầu tư vào Campuchia, thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia từ đại diện của Hội đồng Phát triển Campuchia, Bộ Thương mại và Phòng Thương mại Campuchia cũng như những thông tin cập nhật về quan hệ Việt Nam - Campuchia gần đây, các nội dung hợp tác kinh tế giữa hai nước; công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian qua của Đại sứ quán cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia”.

Phát biểu tại cuộc Đối thoại, ông Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia cho rằng: “Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn duy trì vị thế là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu tại Campuchia. Với sự hiện diện của các Tập đoàn lớn như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Thaco, Tập đoàn Viettel (Metfone) và các Ngân hàng lớn của Việt Nam như BIDC... đã tạo nhiều vị trí việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân Campuchia góp phần vào sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân với nhân dân, nộp ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia”.

viet nam - campuchia thuc day hop tac kinh te qua kenh doi thoai truc tiep hinh anh 2
Ông Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

Tại cuộc Đối thoại, các quan chức đại diện nhiều bộ, ngành Campuchia đều đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước. Đồng thời cập nhật các chính sách thu hút đầu tư, chính sách thương mại, nhu cầu xuất nhập khẩu của thị trường Campuchia và cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Campuchia cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tổng Thư ký, Ủy ban Đầu tư, Hội đồng Phát triển Campuchia Chea Vuthy khẳng định, Chính phủ Campuchia cam kết tạo ra một môi trường đầu tư cởi mở và minh bạch, không có rào cản giữa nhà đầu tư và chính phủ.

Các nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ tất cả cổ phần của doanh nghiệp và những cổ phần không chịu bất kỳ hạn chế nào. Bên cạnh đó, Chính phủ Campuchia cũng cho phép mua bán ngoại tệ, đây là yếu tố then chốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy tài chính tại Campuchia.

viet nam - campuchia thuc day hop tac kinh te qua kenh doi thoai truc tiep hinh anh 3
Các đại biểu dự Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia năm 2026

Bên lề Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia năm 2026, đã có 4 phiên tọa đàm được tổ chức để các doanh nghiệp thảo luận sâu về các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tại các phiên tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ các thông tin về chính sách, nhu cầu, cơ hội đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực, trao đổi thẳng thắn về thực tiễn kinh doanh, đầu tư tại Campuchia và đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ hai nước nhằm hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Đối thoại Doanh nghiệp là hội nghị thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức nhằm cập nhật thông tin về quan hệ hợp tác hai nước, nhất là về đầu tư, thương mại, du lịch; chia sẻ giữa các doanh nghiệp kinh nghiệm về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Campuchia, qua đó thúc đẩy hoạt động đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

viet nam - campuchia thuc day hop tac kinh te qua kenh doi thoai truc tiep hinh anh 4
Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA) tổ chức Đối thoại Doanh nghiệp năm 2026.
Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Campuchia thu hút 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trong quý I/2026
Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm
An Giang: Khai mạc Hội chợ thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia
