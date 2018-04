Vietnam Airlines đạt lợi nhuận gần 1.460 tỷ đồng trong Quý I/2018

Vietnam Airlines vừa cho biết, thị trường vận tải hàng không Quý I/2018 tăng trưởng vượt dự báo trên cả đường bay quốc tế và nội địa với 16,6 triệu lượt khách tổng thị trường. Trong đó, Vietnam Airlines vận chuyển gần 5 triệu lượt hành khách, tăng 5% so với cùng kỳ và khai thác gần 33.000 chuyến bay an toàn, tăng 4,3% so cùng kỳ. Ảnh minh họa

Nhu cầu thị trường tăng cao, đặc biệt trên các đường bay trọng điểm Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) cùng với việc triển khai các giải pháp điều hành bám sát thị trường trong bối cảnh giá nhiên liệu ở mức cao, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng trong Quý I/2018.

Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt gần 25.500 tỷ đồng, trong đó, doanh thu Công ty mẹ ước đạt gần 18.600 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt gần 1.460 tỷ đồng, tăng 6,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ đạt 875 tỷ đồng, tăng trên 30% so với cùng kỳ và trên 13% so với kế hoạch./.

