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VIFC-HCMC thu hút nhân tài từ 30 Under 30 châu Á (Forbes 30 Under 30 Asia)

Thứ Hai, 18:48, 05/10/2026
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VOV.VN - Ông Bùi Đức Anh, Giám đốc đầu tư của Kasikorn Business-Technology Group (KBTG), Thái Lan sẽ về làm việc ở Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC-HCMC). Đây là gương mặt trẻ được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 châu Á năm 2026 (Forbes 30 Under 30 Asia).

VIFC-HCMC thu hút nhân tài từ môi trường đầu tư công nghệ quốc tế để tiếp tục cụ thể hóa định hướng của trung tâm trong việc lấy con người và công nghệ làm nền tảng phát triển. Đồng thời, việc này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của trung tâm trên các bảng xếp hạng tài chính quốc tế.

Ông Bùi Đức Anh tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, chiến lược doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm. Ông gia nhập KBTG - đơn vị công nghệ thuộc Ngân hàng Kasikorn (KBank), một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan từ tháng 1/2025 và giữ vai trò Giám đốc đầu tư (Investment Principal), phụ trách các khoản đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng tại Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Tháng 5/2026, ông được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 châu Á (Forbes 30 Under 30 Asia), hạng mục Tài chính & Đầu tư mạo hiểm (Finance & Venture Capital), ghi nhận vai trò trong lĩnh vực đầu tư công nghệ, đặc biệt là AI và an ninh mạng.

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Nhiều nhà đầu tư quốc tế rất quan tâm muốn đầu tư vào VIFC-HCMC (Ảnh:Lệ Hằng)

Tại VIFC-HCMC, ông Bùi Đức Anh đảm nhận vị trí, tham gia xây dựng hệ thống của Trung tâm. Với kinh nghiệm thực tiễn trong đầu tư công nghệ tại Đông Nam Á và Hoa Kỳ, ông được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính (fintech) của Trung tâm, đồng thời tăng cường kết nối giữa VIFC-HCMC với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư công nghệ trong khu vực và quốc tế.

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP.HCM tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 27/8, khung tiền lương lãnh đạo Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP.HCM theo cơ chế thị trường, mức cao nhất là Giám đốc điều hành (CEO) từ 450 triệu - 850 triệu đồng/tháng. Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC từ 140 triệu - 200 triệu đồng/tháng.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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