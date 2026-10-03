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Cải chính

Trung tâm tài chính TP.HCM cần gỡ điểm nghẽn ở hệ thống thanh toán bù trừ

Thứ Bảy, 18:19, 03/10/2026
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VOV.VN - Điểm nghẽn hạ tầng của Trung tâm tài chính là ở hệ thống thanh toán bù trừ, giao dịch không có độ trễ theo thời gian thực. Đây là nhận định của chuyên gia tại Diễn đàn thường niên Hoạch định tài chính cá nhân 2026 diễn ra sáng 3/10 tại TP.HCM.

Tiến sĩ Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), cho rằng: Nền kinh tế đang cần vốn dài hạn với quy mô lớn để tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong khi đó, các kênh dẫn vốn truyền thống như tín dụng ngân hàng, thị trường trái phiếu, cổ phiếu…đều đang tái cấu trúc và có giới hạn, còn tài sản của hộ gia đình và khu vực tư nhân đang tích lũy nhanh. 

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Tiến sĩ Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (Ảnh: BTC)

Ông nhận định, nhu cầu của hộ gia đình đã thay đổi, từ tích lũy đơn thuần sang nhiều mục tiêu đan xen như bảo vệ thu nhập, mua nhà, hưu trí, chuyển giao tài sản giữa các thế hệ. Theo ông Nghĩa, trong bối cảnh này, cần một “hạ tầng mềm” để định hướng nguồn lực tài sản của người dân và khu vực tư nhân, tránh bị phân bổ kém hiệu quả hoặc đầu cơ.

Ông Ngô Quốc Khánh - Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM, cho biết Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh diễn biến kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang đóng vai trò quan trọng.

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Ông Ngô Quốc Khánh - Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh này, định hướng xây dựng Trung tâm tài chính tại TP.HCM là chủ trương đúng đắn, mang tính chiến lược quan trọng. Theo ông, dư địa để hiện thực hóa chiến lược này vẫn rất lớn. Tuy nhiên, điểm nghẽn hạ tầng lớn nhất được ông Khánh chỉ ra là ở hệ thống thanh toán bù trừ. 

Cụ thể, để trung tâm tài chính trở thành nơi giao dịch toàn cầu, không có độ trễ (tức giao dịch theo thời gian thực) thì phải chuyển đổi sang chu kỳ thanh toán T+0 và sở hữu hệ thống bù trừ quốc tế về chuyển đổi ngoại tệ. Khi nút thắt này được tháo gỡ, vòng quay giao dịch sẽ nhân lên gấp nhiều lần, mở ra không gian kết nối trực tiếp với các định chế tài chính toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Khánh nhấn mạnh, để vận hành trung tâm tài chính tương lai đòi hỏi một thế hệ nhân sự trong ngành dịch vụ tài chính có hàm lượng tri thức cao. 

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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