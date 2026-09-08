Vĩnh Long mở rộng hơn 8.100 ha nuôi tôm công nghệ cao phục vụ xuất khẩu



Từ đầu năm đến nay, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ tiếp tục đóng góp lớn vào sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, nuôi tôm công nghệ cao đang mang lại hiệu quả vượt trội cho người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ cao, nuôi tôm đạt năng suất gấp 4-5 lần cách nuôi truyền thống

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, tổng diện tích thả nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng của tỉnh đạt hơn 65.000 ha, sản lượng thu hoạch gần 163.000 tấn. Trong đó, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 6.300 ha, năng suất từ 40 - 60 tấn/ha, cho sản lượng hơn 88.000 tấn, cao gấp 4 - 5 lần so với phương thức nuôi truyền thống. Mỗi vụ nuôi, người dân có thể đạt lợi nhuận ròng từ 500 - 700 triệu đồng/ha.

Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đang tập trung quy hoạch và đầu tư hạ tầng giao thông, nguồn điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghệ cao. “Sắp tới Vĩnh Long ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, kêu gọi các doanh nghiệp lớn, đủ nguồn lực để đầu tư vào khâu đầu vào và đầu ra của sản phẩm tôm nước lợ. Tỉnh có cơ chế chính sách đặc thù như chính sách về đất đai, chính sách về tín dụng cho nghề nuôi tôm nước lợ công nghệ cao, để phát triển bền vững và ổn định”, ông Truyền cho thông tin.

Khu vực nuôi tôm công nghệ cao tại các xã ven biển Vĩnh Long

Hiện Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư vào 4 dự án thủy sản quy mô lớn với tổng diện tích hơn 1.000 ha, vốn dự kiến khoảng 345 tỷ đồng, tập trung tại các xã ven biển trọng điểm. Song song, tỉnh cũng kêu gọi xây dựng nhà máy chế biến tôm sâu công suất 18.000 tấn/năm, nhằm đưa sản phẩm trực tiếp thâm nhập các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, đóng góp quan trọng cho chuỗi giá trị xuất khẩu của địa phương.