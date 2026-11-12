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Vĩnh Long phát triển dừa hữu cơ, nâng cao giá trị ngành hàng

Thứ Năm, 11:14, 12/11/2026
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VOV.VN - Với diện tích hơn 122.000 ha, Vĩnh Long là địa phương có vùng nguyên liệu dừa lớn nhất cả nước. Để nâng cao giá trị ngành hàng, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển dừa hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.

Gần một năm nay, anh Nguyễn Khắc Huy, ở xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long, chuyển vườn dừa xiêm xanh của gia đình sang canh tác hữu cơ theo liên kết với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất dừa Bến Tre. Thay vì sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp, anh chuyển sang dùng phân chuồng ủ hoai, phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh tự nhiên. Anh còn tận dụng diện tích vườn để nuôi ong mật, thả tôm, cá dưới mương. Theo anh Huy, mô hình này không chỉ giúp ổn định sản xuất mà còn bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.

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Dừa Vĩnh Long trồng theo hướng hữu cơ

“Sau một năm liên kết với công ty, tôi thấy thu nhập tăng khoảng 30-40 % so với bình thường trước khi liên kết. Thấy rất hay, giá cả thì ổn định. Công ty thì phần người ta thực hiện đúng theo hợp đồng, phần mình cũng làm đúng theo hợp đồng đã ký kết với công ty. Không phải lo đầu ra, mình chỉ cần việc chăm sóc thôi chứ mình không cần phải suy nghĩ giá cả sao nữa”, anh Nguyễn Khắc Huy nói.

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Thu gom dừa tươi tại vườn

Tại xã Đại Điền, phát triển dừa hữu cơ cũng đang được xác định là hướng đi trọng tâm. Toàn xã hiện có hơn 4.373 ha dừa, trong đó hơn 4.251 ha đang cho trái. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương tổ chức 17 lớp tập huấn về canh tác dừa hữu cơ, phòng trừ sâu đầu đen và thích ứng hạn mặn cho 648 hộ. Xã vận động phát triển mới 334 ha dừa hữu cơ, đạt 136,3% chỉ tiêu nghị quyết; hơn 300 ha với 342 hộ đã hoàn thành hồ sơ cấp mã số vùng trồng. Hiện Đại Điền có hơn 1.500 ha dừa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, phấn đấu nâng tỷ lệ này lên 50% diện tích trong năm 2027.

Ông Đào Tăng Hùng, Chủ tịch UBND xã Đại Điền, cho biết: “Sản xuất vùng nguyên liệu dừa theo hướng hữu cơ, sản xuất sạch là xu hướng tất yếu trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, để góp phần nâng cao với chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp ở trên thị trường quốc tế. Qua đó thì xuất được nhiều hàng và nâng cao được giá trị của dừa, nhờ đó thì đời sống, thu nhập của nhân dân ngày càng nâng cao lên”.

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Dừa tập kết lên ghe để vận chuyển về nhà máy chế biến

Theo ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Vĩnh Long hiện có khoảng 122.870 ha dừa, với 22,7 triệu cây; trong đó hơn 114.163 ha đang cho trái. Đáng chú ý, diện tích dừa đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế vượt 30.708 ha, chiếm khoảng 25% tổng diện tích, theo các tiêu chuẩn USDA của Mỹ, JAS của Nhật Bản và hữu cơ EU. Toàn tỉnh đã xây dựng khoảng 222 mã số vùng trồng dừa tươi xuất khẩu, với diện tích hơn 20.178 ha; có 29 cơ sở đóng gói được Hải quan Trung Quốc cấp mã số. Đây là nền tảng quan trọng để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Tham gia phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh liên kết với nông dân và hợp tác xã. Ông Nguyễn Cường Dũng, Trưởng Phòng Thu mua Nông nghiệp, Công ty Xuất nhập khẩu Bến Tre, cho hay: “Đến nay công ty đã phát triển được 16.000 ha dừa hữu cơ và kế hoạch đến cuối năm,  mở rộng thêm theo chủ trương về phát triển diện tích dừa hữu cơ của tỉnh. Công ty cũng đã có kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo cho tới 2030, cụ thể sẽ mở rộng tiếp 5.000 cho tới 10.000 ha. Ngoài việc phát triển về số lượng, công ty cũng sẽ tập trung phát triển chất lượng về giống, về kỹ thuật canh tác và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân”.

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Sản phẩm chế biến từ dừa - một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Vĩnh Long

Bên cạnh mở rộng vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến dừa đang góp phần gia tăng giá trị cho ngành hàng chủ lực của tỉnh. Năm 2025, giá trị sản xuất và chế biến dừa đạt khoảng 8.150 tỷ đồng, tăng 5,84% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa đạt khoảng 500 triệu USD, tăng 2,9%, đóng góp hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu dừa của cả nước.

Tuy nhiên, để chuỗi sản xuất phát triển bền vững, việc duy trì liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp là vấn đề cần được quan tâm.

Ông Trần Văn Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre, cho rằng: “Chuỗi cung ứng làm luôn ổn định từ nông dân, HTX tới doanh nghiệp. Nhà nước phải có tác động vào, phía doanh nghiệp đôi khi không giữ uy tín bỏ mặc nông dân, bỏ mặc HTX. Nhưng cũng có trường hợp giá dừa lên cao, nông dân, hợp tác xã không bán cho doanh nghiệp, bán cho chỗ khác mặc dù giá cao ở mức rất nhỏ, từ đó làm bẻ gãy liên kết, dẫn đến rủi ro chung. Đây là một trong những vấn đề phải khắc phục để làm sao tạo sự ổn định cho chuỗi cung ứng của ngành dừa”.

 Theo định hướng đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu nâng diện tích dừa lên 132.000 ha, sản lượng đạt 1,72 triệu tấn; trong đó, khoảng 50% diện tích đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, tỉnh chú trọng thu hút đầu tư chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và cải thiện thu nhập cho người trồng dừa.

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Vĩnh Long đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Đến ngày 30/10, tỉnh Vĩnh Long mới giải ngân hơn 43% kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phấn đấu giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao trước ngày 31/12/2026.

 

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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