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Vĩnh Long rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Thứ Hai, 09:28, 03/08/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo tăng cường rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, xử lý các sản phẩm OCOP hết hạn công nhận để bảo đảm quy định và uy tín thương hiệu.

Các sản phẩm OCOP tại Vĩnh Long đang được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đã hết thời hạn công nhận trước đây. Đồng thời hướng dẫn các chủ thể thực hiện quy trình đánh giá, phân hạng lại theo Quyết định số 26/2026 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi trong giai đoạn chuyển tiếp.

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Các sản phẩm OCOP tại Vĩnh Long đang được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu thông báo kịp thời đến chính quyền cấp xã và các chủ thể về những sản phẩm OCOP đã hết hạn; không để tiếp tục sử dụng nhãn hiệu OCOP trên các sản phẩm hết thời hạn công nhận, đồng thời công khai danh sách sản phẩm hết hạn để người tiêu dùng và các đơn vị phân phối nắm thông tin. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đánh giá, phân hạng lại bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu OCOP đúng quy định.  

Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã xác định chương trình OCOP đó là số lượng và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên. Ngành đưa ra các giải pháp hỗ trợ nông dân, đó là đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cấp các tiêu chuẩn giúp cho các sản phẩm OCOP có được nhãn hiệu và những chứng nhận tiên tiến để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước".

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Sản phẩn đạt chứng nhận OCOP của Vĩnh Long

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Long công nhận thêm 10 sản phẩm mới đạt chuẩn OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 1.147 sản phẩm OCOP của 646 chủ thể; trong đó 973 sản phẩm còn hiệu lực, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

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Sản phẩm OCOP giúp nâng tầm giá trị nông sản Vĩnh Long

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển thêm 250 sản phẩm mới trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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