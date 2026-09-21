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TP.HCM đề xuất chuyển 4,57 ha rừng phòng hộ để làm metro Bến Thành - Cần Giờ

Thứ Hai, 09:50, 21/09/2026
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VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP có tờ trình đề nghị HĐND TP.HCM xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích rừng phòng hộ với diện tích 4,67 ha sang mục đích khác nhằm triển khai dự án Tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Theo UBND TP.HCM, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp không có rừng nằm trong phạm vi khu vực dự án là 4,67 ha. Trong đó, diện tích đủ điều kiện thành rừng cần xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng là 4,57 ha thuộc loại rừng phòng hộ.

Cụ thể, phần diện tích rừng tự nhiên ngập mặn chiếm 1,4 ha (211 lô) và diện tích rừng trồng ngập mặn là 3,17 ha (425 lô). Khu vực rừng chịu ảnh hưởng tập trung chủ yếu tại xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Ngoài ra, có 0,09 ha đất lâm nghiệp không có rừng nằm trong ranh dự án.

Theo UBND TP.HCM, Metro Bến Thành - Cần Giờ là dự án giao thông thuộc nhóm dự án cấp thiết để phát triển kinh tế - xã hội.

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Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI (ảnh: D.P)

Do đó, dự án đáp ứng tiêu chí được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 41a, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 của Chính phủ.

Dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc Vinspeed làm chủ đầu tư, hướng tuyến đi qua địa bàn các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Đây được xác định là dự án giao thông cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các quy định của pháp luật để được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên và phù hợp với chỉ tiêu phân bổ đất rừng phòng hộ của TP.HCM đến năm 2030. Chủ đầu tư cũng đã cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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