Theo đó, người có tài sản đấu giá: ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM (VOV)

Đơn vị tổ chức thực hiện: TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG (VOV AMS)

Địa chỉ: Số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

VOV thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

I. Tài sản đấu giá:

- Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh phát thanh VOV3, VOV Giao thông Quốc gia (bao gồm: Giao thông Hà Nội, Giao thông Hồ Chí Minh và Giao thông MeKong);

- Thời hạn trong vòng 1 năm (12 tháng).

II. Giá khởi điểm đấu giá: chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT và các chi phí khác, nhưng không bao gồm các loại phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc thực hiện do Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có) là: 80.439.054.545 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn, năm trăm bốn mươi lăm đồng), trong đó:

- Mức giá khởi điểm (không bao gồm VAT và các chi phí khác)

III. Hình thức, phương thức đấu giá

Việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định và đồng bộ dữ liệu kết quả với Hệ thống đấu giá trực tuyến.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hệ thống đấu giá trực tuyến.

IV. Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016, các tiêu chí quy định tại Điều 33, Điều 35 theo Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 do Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, cụ thể gồm 2 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm.

- Tiêu chí bắt buộc: Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp công bố. Trường hợp không đạt tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là Không đạt và bị loại.

- Tiêu chí chấm điểm: Đơn vị nào có điểm cao hơn là đơn vị được lựa chọn. Trường hợp các đơn vị được đánh giá có điểm cao bằng nhau thì xét theo tiêu chí đạt mức điểm tối đa, đơn vị nào có nhiều tiêu chí đạt mức điểm tối đa sẽ được lựa chọn.

Cụ thể TẠI ĐÂY.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 02/12/2026.

- Địa điểm nộp, nhận hồ sơ: Phòng Kinh doanh Đa phương tiện, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (Tầng 8, số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội)

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Số điện thoại liên hệ: 0941.838.886 - Ông: Lê Mạnh Dũng

- Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

*Lưu ý

- Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

- Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết.