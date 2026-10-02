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VOV Đông Bắc thông báo kết quả tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

Thứ Sáu, 18:42, 02/10/2026
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VOV.VN - VOV Đông Bắc thông báo kết quả tổ chức hành nghề đấu giá tài sản xe ô tô phục vụ công tác chung của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

Theo đó, tài sản đấu giá thanh lý là 1 xe ô tô biển số đăng ký 80A-001.29; Nhãn hiệu: CHEVROLET; Loại: SPARK; Loại xe: Ô tô con; Mầu sơn: đỏ; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Năm/Nước sản xuất: 2010/Việt Nam; Năm đưa vào sử dụng: 2011. Tài sản đã qua sử dụng, bán theo nguyên trạng hiện tại.

Giá khởi điểm: 37.550.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUẢNG NINH. Địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố Quảng Ninh, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. Tổng số điểm: 99,0.

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không được đánh giá, chấm điểm kèm theo lý do (nếu có): Không có

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có.

Kết quả chấm điểm kèm theo đây.

PV/VOV.VN
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