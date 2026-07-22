Vụ vải thu hơn 9.000 tỷ đồng, người trồng ở Bắc Ninh bắt tay chuẩn bị vụ mới

Sau khi kết thúc vụ thu hoạch năm 2026, các địa phương trọng điểm sản xuất vải của tỉnh Bắc Ninh như Chũ, Lục Ngạn, Phượng Sơn, Kiên Lao, Phúc Hòa, Nhã Nam... đang khẩn trương triển khai các biện pháp chăm sóc, phục hồi cây vải. Đây được xem là giai đoạn then chốt, quyết định khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất của vụ vải năm 2027.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có hơn 30.000 ha vải thiều. Thời điểm này, trà vải sớm đang phát triển lộc, trong khi trà vải chính vụ bước vào giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch.

Nông dân xã Kiên Lao cắt tỉa cành vải sau thu hoạch

Tại các vùng trồng, chính quyền địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, phân loại từng diện tích để hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp. Đối với những vườn không cho thu hoạch trong năm 2026, người dân tiếp tục cắt tỉa cành vượt, cành sâu bệnh, tạo tán thông thoáng, phát dọn cỏ dại và bón phân nhằm giúp cây sinh trưởng khỏe, hình thành lộc thu chất lượng.

Với những diện tích vừa thu hoạch xong, nông dân tập trung vệ sinh vườn, thu gom cành, lá rụng để ủ làm phân hữu cơ hoặc tiêu hủy, hạn chế nguồn sâu bệnh lưu tồn. Đồng thời tiến hành cắt tỉa cành, hạ thấp tán cây, xử lý vườn bằng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn chuyên môn kết hợp bón vôi cải tạo đất. Đối với các vùng thấp trũng, ngành chuyên môn khuyến cáo khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, tránh ngập úng sau mưa ảnh hưởng đến quá trình phát lộc.

Các địa phương cũng hướng dẫn nông dân bón phân phục hồi ngay sau thu hoạch, ưu tiên sử dụng phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học nhằm cải tạo đất, tăng sức chống chịu, giúp cây phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Song song với công tác chăm sóc, ngành Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường theo dõi diễn biến sâu bệnh trên các đợt lộc non, kịp thời hướng dẫn phòng trừ các đối tượng gây hại như sâu đo, sâu cuốn lá, sâu róm... bảo đảm cây sinh trưởng thuận lợi.

Dù sản lượng giảm hơn 35% do thời tiết bất lợi, tỉnh Bắc Ninh vẫn đạt tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng nhờ giá bán cao

Thời gian tới, các xã, phường trọng điểm trồng vải sẽ tiếp tục đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là kinh nghiệm canh tác của các chủ nhân "Vườn vải đẹp", góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị quả vải trong những vụ tiếp theo.

Mặc dù sản lượng năm 2026 giảm do điều kiện thời tiết không thuận lợi, vụ vải thiều của Bắc Ninh vẫn được đánh giá là thắng lợi về giá trị kinh tế. Giá bán duy trì ở mức cao trong suốt mùa thu hoạch, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng trong nước và xuất khẩu, đưa tổng doanh thu từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với năm 2025. Kết quả này tạo động lực để người trồng vải tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cây ngay sau thu hoạch, hướng tới một vụ mùa 2027 đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn.