Vườn chanh dây hàng trăm triệu đồng bị kẻ xấu phá hoại

Khu vườn 1,4 ha với hơn 500 gốc chanh dây đang bước vào chính vụ thu hoạch của gia đình ông Trần Anh Hảo, giờ chỉ còn những trái teo tóp treo trên những dây chanh khô quắt. Ông Hảo buồn bã cho biết, chỉ tính riêng phần tiền thuê đất và vốn đầu tư, gia đình đã thiệt hại trên 150 triệu đồng, còn nếu tính cả giá trị nông sản, con số thiệt hại có thể hơn gấp đôi và không có khả năng phục hồi.

“Vừa rồi Tết Nguyên đán tôi về Thái Bình ăn Tết, khi đang trên đường vào thì nhận được tin là bị cắt hết vườn chanh rồi, vào kiểm tra thì chanh bị cắt ngang gốc hết. Đếm chính xác là 472 cây, tôi có lên báo với cơ quan công an xuống làm hiện trường và lấy lời khai. Các mối quan hệ hoặc mâu thuẫn thì tôi không có. Vườn chanh dây này có những yếu tố không thể phục hồi được vì lý do là mình thuê đất, chứ không phải đất của mình không chủ động được thời gian” - ông Hảo nói.

Vườn chanh dây gần 500 cây của gia đình ông Hảo bị kẻ gian phá hoại.

Theo ông Đặng Ngọc Trác, hộ dân canh tác gần vườn cây bị phá, từ nhiều năm qua ở khu vực này không xảy ra bất kỳ vụ phá hoại sản xuất nào. Ông Trác hi vọng lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm, khôi phục an ninh trật tự và an toàn cho sản xuất tại địa phương.

“Từ hồi trước đến nay có một vụ cắt cây như thế này, người dân mong muốn các nhà chức trách cố gắng điều tra những kẻ phá hoại, phải tìm cho ra nguyên do chứ nông dân làm nên mà giờ ra thế này thì đau khổ lắm, tiền thì không thu được, lại còn tiền vay mượn nữa” - ông Trác nói.

Cây chanh dây bị kẻ gian cắt gốc khiến cành lá và quả khô héo, vàng úa, gây thệt hại nặng nề cho người nông dân.

Theo ông Ngô Khôn Tuấn- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Pếch, chính quyền địa phương đã nắm được vụ việc. Lực lượng công an xã đã xuống hiện trường kiểm tra, nắm tình hình để có hướng xử lý phù hợp.

“UBND xã cũng đã cử lực lượng công an ban đầu xuống kiểm tra xác minh và nắm tình hình, bên cạnh đó thì cũng báo cáo về công an huyện phối hợp với xã tiến hành điều tra xử lý. Khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên chăm sóc vườn, bảo vệ, trông coi vườn thường xuyên” - ông Tuấn cho biết./.