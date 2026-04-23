  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vướng mặt bằng, đường tỉnh 830E Tây Ninh chưa thể về đích

Thứ Năm, 16:54, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án đường tỉnh 830E chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu liên quan thủ tục pháp lý, khiếu nại hoặc chưa thống nhất giá. Trước áp lực tiến độ, địa phương dự kiến cưỡng chế, đồng thời đẩy nhanh tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch.

 

 

Theo ông Phạm Tùng Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh, dự án đường tỉnh 830E có quy mô khoảng 40,16 ha, ảnh hưởng 878 hộ dân, tổng kinh phí bồi thường khoảng 1.644 tỷ đồng. Đến nay, đa số hộ đã nhận tiền, chỉ còn 27 trường hợp chưa hoàn tất.

Một số điểm thi công dang dỡ do vướng bàn giao mặt bằng 

Các vướng mắc tập trung tại xã Mỹ Yên và Bến Lức (thuộc tỉnh Long An cũ), chủ yếu do thủ tục thừa kế, khiếu nại đang được tòa án thụ lý hoặc chưa thống nhất giá bồi thường. Một số trường hợp doanh nghiệp chưa đồng thuận phương án giá, làm kéo dài tiến độ.

“Ở đây cũng còn một số khó khăn, như ở xã Bến Lức còn 6 trường hợp vướng thủ tục thừa kế, có khiếu nại và tòa án đang giải quyết. Còn xã Mỹ Yên thì còn 1 trường hợp vướng thừa kế, và Công ty Phúc Long chưa đồng ý giá bồi thường. Thời gian tới, với những trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, Trung tâm sẽ phối hợp với địa phương thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất”, ông Chinh nói.

Trao đổi thêm vấn đề này, ông Trần Thiện Trúc, Phó Trưởng ban Công trình xây dựng giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, tiến độ dự án hiện đạt trên 50%. Nhiều đoạn đã thi công đến lớp đá và thảm nhựa lớp một, nhưng phần còn lại bị “nghẽn” do mặt bằng và tái định cư.

Được khởi công từ năm 2023, dự án DT 830E vẫn đang vướng giải phóng mặt bằng khoảng 700 m trên tổng chiều dài 4.340 m, rải rác tại 7 vị trí.
Các vị trí nút giao như với đường 830C, Quốc lộ 1 hay khu vực cầu Quang Thạnh hiện vẫn chờ mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung

Việc các hộ dân chưa nhận tiền, và hơn 50 hộ đã đồng ý nhưng chưa di dời vì chờ nền tái định cư, khiến các nút giao, cầu bắc qua sông quan trọng như 830C, Quốc lộ 1 và cầu Quang Thạnh vẫn chưa thể triển khai hoàn chỉnh.

“Những đoạn có mặt bằng thì đã làm xong lớp đá, thảm nhựa lớp một rồi. Còn lại chủ yếu vướng ở các nút giao như 830 - Nguyễn Văn Nhâm, 830C, Quốc lộ 1 và cầu Quang Thạnh; các vị trí này hiện chưa thi công được vì vẫn chờ địa phương bàn giao mặt bằng”, ông Trúc cho biết. 

Dù được khởi công từ năm 2023, dự án hiện vẫn vướng giải phóng mặt bằng khoảng 700 m trên tổng chiều dài 4.340 m, phân tán tại 7 vị trí. Các đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành và đưa toàn tuyến vào sử dụng sau 8 tháng kể từ khi bàn giao đủ mặt bằng sạch 100%.

Thông tin thêm về tiến độ Dự án Quốc lộ 62, đoạn Tân An – Bình Hiệp (Địa bàn tỉnh Long An cũ), Ban Công trình xây dựng giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết: Dự án đã được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua; tháng 2/2026 đã giao Ban Công trình xây dựng giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang ở bước khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt vào tháng 6/2026, sau đó đấu thầu tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào khoảng tháng 12/2026, song tiến độ còn phụ thuộc lớn vào công tác giải phóng mặt bằng. Hiện việc cắm mốc mới dừng ở bước sơ bộ, trong khi các khâu kiểm đếm, thu hồi đất và bố trí vốn vẫn đang được triển khai. Theo nghị quyết đã được thông qua, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026–2031.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tag: Tây NInh đường tỉnh 830E tiến độ vướng giải phóng mặt bằng
Áp lực giải phóng mặt bằng dự án lớn, Hưng Yên sẽ xử lý nghiêm hành vi trục lợi
VOV.VN - Áp lực giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu đang đè nặng khi Hưng Yên đứng trước yêu cầu cơ bản hoàn thành trong tháng 4 này ở giai đoạn 1 để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư quốc tế.

Vành đai 2,5 tại Hà Nội nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Vành đai 2,5 được kỳ vọng giảm tải giao thông khu vực phía Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Tuy nhiên, chỉ một số vị trí chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng cũng đủ khiến toàn tuyến bị chia cắt, gây áp lực lớn lên mục tiêu hoàn thành năm 2026.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Một cá nhân tại Hà Nội vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng trên mạng xã hội.

