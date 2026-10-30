World Tea Connect: Từ chén trà Việt đến cơ hội hợp tác toàn cầu

Diễn ra ngày 26 - 29/10 tại TP.HCM, CEO 500, Tea Connect mở đầu chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), tập trung vào sự dịch chuyển của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghệ và tài chính toàn cầu. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Một trong những điểm nhấn của diễn đàn năm nay là CEO 500 – Tea Connect

Trong không gian đối thoại ấy, nghi thức mời trà do thương hiệu DOIDEP đồng hành mang đến cách tiếp đón đậm bản sắc Việt. Từ nghệ thuật pha trà đến phong cách thưởng trà, sự tinh tế và lòng hiếu khách được chuyển tải qua trải nghiệm trực tiếp, tạo không khí gần gũi giữa các đại biểu trong nước và quốc tế.

Ở góc độ kết nối doanh nghiệp, một không gian giao lưu cởi mở có thể giúp các bên tìm hiểu đối tác, chia sẻ mối quan tâm và nhận diện cơ hội hợp tác. Đó cũng là giá trị mà văn hóa trà có thể đóng góp cho một diễn đàn kinh tế: tạo điều kiện để đối thoại bắt đầu từ sự thấu hiểu.

Nghi thức mời trà sẽ trở thành hoạt động thường niên tại Diễn đàn mùa thu

Theo DOIDEP, năm 2026 đánh dấu năm thứ tư thương hiệu cùng Nam A Bank đồng hành với các diễn đàn kinh tế của TP.HCM, tiếp nối CEO 100 – Tea Connect năm 2023, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2024 và Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025. Sự hiện diện qua nhiều kỳ tổ chức cho thấy định hướng gắn quảng bá trà Việt với các hoạt động giao lưu kinh tế, đối ngoại.

Từ nền tảng Tea Connect, doanh nghiệp phát triển World Tea Connect với mục tiêu mở rộng kết nối quốc tế thông qua văn hóa trà. Chương trình được định hướng trở thành hoạt động thường niên gắn với Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, góp phần quảng bá nông sản, thúc đẩy giao thương và tăng cường giao lưu giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Với DOIDEP, đây là cơ hội giới thiệu trà Việt tới các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Những sản phẩm trà từ vùng cao nguyên Việt Nam được giới thiệu cùng nghệ thuật thưởng trà, gắn hương vị sản phẩm với nét văn hóa và tinh thần hiếu khách của người Việt.

Quan khách quốc tế thưởng trà

Cách tiếp cận này gợi mở hướng gia tăng giá trị cho nông sản Việt. Khi chất lượng sản phẩm gắn với bản sắc và trải nghiệm, doanh nghiệp có thêm cơ sở tạo dấu ấn thương hiệu, giúp đối tác hiểu hơn về xuất xứ và giá trị sản phẩm. Với ngành trà, đó là cơ hội mở rộng thị trường từ chính những nét riêng của văn hóa Việt Nam.

Đồng hành tại AEF 2026, Nam A Bank và DOIDEP lựa chọn hai hướng đóng góp bổ trợ nhau. Theo thông tin từ hai đơn vị, Nam A Bank tập trung vào các giải pháp tài chính phục vụ chuyển đổi xanh và kết nối dòng vốn đầu tư quốc tế; DOIDEP phát triển các trải nghiệm văn hóa trà nhằm thúc đẩy giao lưu, đối thoại.

Sự kết hợp giữa tài chính và văn hóa hướng đến việc nối tiếp các cuộc gặp gỡ bằng cơ hội hợp tác. Văn hóa giúp tạo sự gần gũi, còn các giải pháp tài chính phù hợp có thể hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ý tưởng, đầu tư công nghệ và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Sau AEF 2026, Nam A Bank và DOIDEP dự kiến phối hợp tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế – World Tea Fest lần thứ hai. Sự kiện hướng đến quy tụ chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tiếp tục quảng bá trà Việt, mở rộng giao thương và giới thiệu hình ảnh đất nước.

Từ diễn đàn kinh tế đến lễ hội trà, việc duy trì những điểm gặp gỡ như vậy có thể tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận đối tác và thị trường. Với World Tea Connect, chén trà mang theo một lời mời tìm hiểu sản phẩm, văn hóa và tiềm năng hợp tác cùng Việt Nam.