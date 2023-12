Xây dựng tăng trưởng xanh ở Long An, góc nhìn từ nhà đầu tư FDI

Những năm qua, tỉnh Long An chú trọng khai thác đồng bộ và hiệu quả các lợi thế vượt trội của địa phương, đồng thời thực hiện vai trò và trách nhiệm của một động lực tăng trưởng của vùng. Từ đó, Long An nhiều năm liền nằm trong nhóm đầu của cả nước về thu hút FDI. Hiện nay, Long An thu hút đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Nhiều nhà đầu tư, trong đó nhà đầu tư FDI cho rằng, Long An còn rất việc phải làm để họ tự tin rót vốn đầu tư bền vững.

Đầu tư xanh, chung lợi ích

Các nhà đầu tư Hàn Quốc hiện đứng thứ 2 ở tỉnh Long An về tổng số dự án với 208 dự án và đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký đầu tư với gần 1 tỷ USD. Theo một số DN Hàn Quốc, Long An đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến… Nhiều ngành nghề, lĩnh vực được tỉnh định hướng chuyển đổi xanh, như công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; công nghiệp phụ trợ; logistics và các dịch vụ hiện đại khác; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; phát triển kết cầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị hiện đại… Đây là những lĩnh vực các DN Hàn Quốc có lợi thế và quan tâm đầu tư.

Hạ tầng giao thông kết nối với các khu công nghiệp luôn được Long An chú trọng quan tâm - Ảnh: Nguyễn Quang

Ông Kim Jung Ryoo, Chủ tịch Tập đoàn Zenith Group của Hàn Quốc cho rằng, DN thấy rõ quyết tâm của chính quyền tỉnh Long An. Vấn đề đặt ra là bên cạnh chủ trương, định hướng, doanh nghiệp Hàn Quốc cần tiếp cận được những đơn vị có năng lực để khi đầu tư là có ngay sự tăng trưởng.

“Được biết Long An rất quan tâm đến xúc tiến đầu tư, việc hợp tác cũng sẽ được triển khai trong những ngày tới. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, DN không thực hiện 1 mình, qua những chuyến tìm hiểu về giao thương, đầu tư DN sẽ được Long An giới thiệu những DN đối tác uy tín, có năng lực của địa phương để cùng nghiên cứu triển khai và có những bước phát triển cho tỉnh Long An”, ông Kim Jung Ryoo bàytỏ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak trong chuyến thăm và làm việc tại Long An mới đây cho biết, rõ ràng sự có mặt của các DN Hàn Quốc tại Long An thời gian qua thông qua sự kết nối, hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc đã mang lại cho địa phương này nhiều điểm nhấn quan trọng. Ông Lee Myung Bak cũng cho rằng, để sớm trở thành trung tâm kinh tế của phía Nam, Long An cần phải có sự tiên phong ở những lĩnh vực kinh tế xanh. Tỉnh cần phải kiến tạo nền tảng xanh đủ để doanh nghiệp FDI mạnh dạn đầu tư và mang lại lợi ích rõ rệt.

“Cả hai quốc gia đã đi trên con đường đúng đắn, nên làm sao để kéo các DN Hàn Quốc tham gia với Việt Nam sẽ phải coi trọng lợi ích họ mới tham gia. Chính vì vậy Long An phải tính toán để có thêm nhiều DN tham gia đầu tư, nhất là DN Hàn Quốc. Hiện nhiều DN Hàn Quốc rất quan tâm đến tình hình chuyển đổi xanh ở Việt Nam, họ muốn đầu tư mới, đầu tư thêm cũng như đầu tư mở rộng hoạt động hơn nữa”, ông Lee Myung Bak nói.

Long An kỳ vọng sẽ bứt phá khi hình thành tổ hợp, quần thể khu công nghiệp xanh, giảm phát thải carbon và hướng đến đạt tiêu chuẩn Net-Zero toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Quang

Sớm giải quyết vấn đề nhân lực, hạ tầng

Long An luôn được đánh giá cao về sự tích cực thay đổi, cải tiến các chính sách, môi trường đầu tư. Song nhiều DN nước ngoài bắt đầu e ngại sau một thời gian đầu tư tại địa phương này. Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề cung ứng nguồn nhân lực đã bắt đầu bộc lộ những điểm yếu, có dấu hiệu hụt hơi.

Đơn cử, một số DN Nhật Bản đã đầu tư các thiết bị công nghệ mới, đang có nhu cầu nhân lực có thể sử dụng thông thạo cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa và giỏi ngoại ngữ… nhưng tại Long An rất thiếu nhân lực đáp ứng. Hiện tại, trong đội ngũ lao động của Long An, lao động thuộc nhóm quản lý lãnh đạo DN chỉ chiếm 0,5% và lao động chuyên môn cao chỉ đạt 3,17%. Đây là hạn chế lớn nhất của Long An hiện nay và sẽ tiếp tục còn khó khăn trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Phát triển khu công nghiệp xanh, công nghệ xanh đòi hỏi lượng nhân lực lớn và các dịch vụ đi kèm - KCN Long Hậu Long An nơi nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư - Ảnh: Nguyễn Quang

Theo ông Matsumoto Nobuyuki - Trưởng Đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM, những năm tới đây Long An cần chuẩn bị hạ tầng giao thông, nhà ở, y tế cho chuyên gia, người lao động... để đón sóng đầu tư. Nhất là khi tỉnh phát triển những tổ hợp công nghiệp xanh, càng đòi hỏi lượng nhân lực lớn và các dịch vụ tiện ích phục vụ đi kèm.

“Thực tế Long An đã chú trọng nhiều đến công tác đào tạo lao động, nhưng cả số lượng và chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Về y tế, các chuyên gia họ cũng thường xuyên tới khám bệnh, bác sỹ biết tiếng Anh và ngôn ngữ những nước khác cũng rất cần… Bên cạnh đó, khi lao động trẻ Nhật Bản sang Việt Nam làm việc, họ mang cả gia đình sang nên sẽ cần trường học, nhà ở và các tiện ích dịch vụ khác”, ông Matsumoto Nobuyuki lưu ý.

Theo định hướng của tỉnh Long An, trong 2 năm tới, tỉnh sẽ thu hút thêm nhiều DN nước ngoài về đầu tư. Long An được cho rằng sẽ bức phá với chiến lược tiên phong thông qua việc hình thành tổ hợp, quần thể khu công nghiệp xanh, giảm phát thải carbon và hướng đến đạt tiêu chuẩn Net-Zero toàn cầu được chứng nhận bởi cơ quan giám định quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Chính vì vậy Long An cần phải chuẩn bị đầy đủ hạ tầng, nguồn nhân lực để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, hút DN FDI mạnh dạn đầu tư giúp Long An tăng tốc đạt được những kế hoạch như kỳ vọng.