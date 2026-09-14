Xử lý 36% doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế

Cục Thuế đang yêu cầu các địa phương tập trung nguồn lực, xử lý dứt điểm hồ sơ đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc khôi phục mã số thuế.

Đây là kết quả mới nhất được Cục Thuế (Bộ Tài chính) nêu tại văn bản hỏa tốc về việc tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, qua đó góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Cục Thuế, tính đến ngày 8/9, tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế (trạng thái 03) của 34 thuế tỉnh, thành phố đạt bình quân 36%.

Lai Châu hiện là địa phương có tỷ lệ xử lý cao nhất với 74,8%. Tiếp theo là Gia Lai 66,6%, Hà Nội 62,5%, Ninh Bình 61,5% và Thái Nguyên 53,7%. Đắk Lắk và Hưng Yên cùng đạt trên 49%, Tuyên Quang đạt 48%, Thanh Hóa 44%; Quảng Ngãi, Tây Ninh và Nghệ An cùng trên 43%; Đà Nẵng và Bắc Ninh đạt trên 40%.

Một số địa phương có kết quả xử lý khá gồm Lâm Đồng 39,9%, Hà Tĩnh 39,3%, Lạng Sơn 36,1% và Cao Bằng 36,3%.

Tại TP.HCM, tỷ lệ xử lý đạt 19,6%. Tuy nhiên, do số lượng doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện xử lý lớn, số lượng hồ sơ đã được giải quyết tại địa phương này cao nhất cả nước, chiếm 26,1% tổng kết quả xử lý của toàn ngành.

Trước đó, trong số liệu công bố hồi tháng 7, Cục Thuế cho biết cả nước có 291.962 doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái 03. Việc triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế vì vậy được xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung nguồn lực nhằm rà soát, phân loại và xử lý từng trường hợp theo đúng quy định.

Cục Thuế đánh giá, chiến dịch bước đầu đạt kết quả tích cực, song vẫn còn một bộ phận người nộp thuế chưa được tiếp cận và hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc khôi phục mã số thuế. Đây là vấn đề cần tiếp tục được các cơ quan thuế địa phương tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo yêu cầu mới nhất, trưởng thuế các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo giải quyết ngay những hồ sơ đã đủ căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để xác định số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa hoặc số thuế đủ điều kiện hoàn, cơ quan thuế phải khẩn trương xác định và thông báo đầy đủ, một lần các nghĩa vụ cần thực hiện.

Cùng với đó, cơ quan thuế phải hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành các nội dung còn phải thực hiện để xử lý dứt điểm hồ sơ; công khai, minh bạch thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, nghĩa vụ thuế cũng như các hành vi vi phạm và mức xử phạt thường gặp liên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động và khôi phục mã số thuế.

Cục Thuế yêu cầu chấn chỉnh việc yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục hoặc cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu không có căn cứ. Cơ quan thuế không được từ chối tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu giải trình hoặc hướng dẫn nhiều lần không đúng quy định.

Đặc biệt, đối với hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mà người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế phải ban hành thông báo xác nhận trong thời hạn 3 ngày làm việc theo quy định, không để hồ sơ chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Trong quá trình hướng dẫn, cơ quan thuế phải xác định đúng bản chất, nguyên nhân và thời điểm phát sinh trạng thái mã số thuế; đồng thời rà soát đầy đủ lịch sử hồ sơ đã nộp và quá trình xử lý trước đó. Qua đó, hạn chế việc người nộp thuế phải thực hiện lại những thủ tục đã hoàn thành hoặc bổ sung hồ sơ không cần thiết do những vướng mắc phát sinh từ quá trình xử lý trước đây.

Cục Thuế cũng lưu ý không để người nộp thuế đã nộp hồ sơ giải thể, đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành hồ sơ khai thuế đến thời điểm đề nghị, nhưng do cơ quan thuế trước đây chưa xử lý kịp thời lại tiếp tục bị yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ khai thuế, lệ phí môn bài cho các kỳ sau đó không đúng quy định.

Đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, bao gồm cả doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đang làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động do cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển thông tin, nhưng sau đó bị cơ quan thuế xác minh và ban hành thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Cục Thuế cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, không yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho các kỳ từ thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến thời điểm xử lý. Ngoại lệ là hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hồ sơ khai thuế đối với những nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh sau thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Việc đẩy nhanh xử lý trạng thái mã số thuế không chỉ góp phần làm sạch dữ liệu quản lý thuế mà còn hướng tới giảm thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Qua đó, những doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ có thể sớm hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, trong khi các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục hoạt động có điều kiện khôi phục mã số thuế theo đúng quy định.