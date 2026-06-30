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Xử lý vướng mắc về thời hạn lập hồ sơ giảm thuế với hàng hóa nhập khẩu

Thứ Ba, 18:10, 30/06/2026
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VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/2026/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc về thời hạn lập hồ sơ giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra giám sát hải quan bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Nghị quyết này điều chỉnh về việc cho phép không áp dụng thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại của biên bản, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại và giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định trong hồ sơ giảm thuế nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn phát sinh từ ngày 01/9/2016 đến trước ngày 25/4/2021.

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Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Quy định trên áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (Chi tiết doanh nghiệp kiến nghị và số tiền thuế đề nghị giảm).

Chính phủ yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực nơi tiếp nhận hồ sơ giảm thuế thực hiện thủ tục giảm thuế theo quy định ở trên và quy định tại điểm c khoản 3 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 26/6/2026.

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Thay đổi quan trọng về khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ ngày 1/7

VOV.VN - Người nộp thuế cần lưu ý những thay đổi quan trọng về khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ ngày 1/7/2026. Các quy định mới không chỉ rút ngắn thời hạn khai bổ sung từ 10 năm xuống còn 5 năm mà còn điều chỉnh phạm vi áp dụng và cơ chế xử lý đối với các trường hợp phát sinh sai sót.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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