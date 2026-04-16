Xử phạt 2 doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai thuế ở Đồng Nai

Theo đó, Công ty TNHH Khánh Giang (mã số thuế: 380018xxxx), trụ sở tại xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai, do ông Huỳnh Phú Gia làm người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, đã có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày.

Căn cứ Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, doanh nghiệp này bị xử phạt số tiền 3,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính số tiền 3,5 triệu đồng.

Cùng vi phạm trên, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Minh Dũng TK (mã số thuế: 380131xxxx), địa chỉ tại xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai, do ông Trần Sĩ Dũng làm Giám đốc, bị xác định nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày.

Tuy nhiên, cơ quan Thuế ghi nhận tình tiết giảm nhẹ khi doanh nghiệp đã tự nguyện khai báo, thành thật khắc phục vi phạm. Với hành vi này, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Minh Dũng TK bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo.

Các quyết định xử phạt nhằm tăng cường kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.