Xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu bay lên mức cao nhất trong nhiều năm

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tác động của xung đột tại Trung Đông đối với thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu, trong bối cảnh giá nhiên liệu bay tiếp tục biến động mạnh và neo ở mức cao.

Theo Bộ Xây dựng, từ tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng đáng kể từ diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Dù trước đó đã xuất hiện một số tín hiệu ngoại giao tích cực, song tình hình khu vực vẫn diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và đẩy giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh trở lại.

Cụ thể, giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tại thị trường Singapore đã tăng từ khoảng 85 - 90 USD/thùng trước thời điểm khủng hoảng lên khoảng 150 - 200 USD/thùng trong những ngày đầu tháng 5/2026. Tính đến ngày 5/5/2026, giá Jet A-1 vẫn duy trì ở mức cao, dao động khoảng 160 - 170 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent ngày 6/5/2026 dao động quanh ngưỡng 102 - 103 USD/thùng sau giai đoạn phục hồi nhẹ từ đợt giảm mạnh trước đó, còn dầu WTI ở mức khoảng 96 USD/thùng.

Theo Bộ Xây dựng, diễn biến trên phản ánh tác động trực tiếp từ việc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz của Iran – một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Điều này khiến nguồn cung nhiên liệu hàng không tiếp tục chịu áp lực lớn trong ngắn hạn. Cơ quan này cũng cảnh báo, nếu khủng hoảng kéo dài, một số khu vực, đặc biệt là châu Âu, có thể đối mặt nguy cơ suy giảm đáng kể dự trữ nhiên liệu từ tháng 6/2026.

Đánh giá về khả năng bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, Bộ Xây dựng cho biết các quốc gia đang có mức độ chống chịu khác nhau trước biến động toàn cầu. Trong đó, Mỹ và Nhật Bản hiện duy trì lượng dự trữ lớn và có khả năng bảo đảm nguồn cung trong dài hạn. Ngược lại, các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu, trong đó có Việt Nam, sẽ đối mặt mức độ rủi ro cao hơn nếu khủng hoảng tiếp tục kéo dài.

Tác động từ giá nhiên liệu tăng cao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung cũng đang ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt động khai thác của các hãng hàng không trên toàn cầu. Nhiều hãng bay quốc tế đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng giá vé, cắt giảm tần suất hoặc thu hẹp mạng đường bay nhằm kiểm soát chi phí nhiên liệu.

“Nhiều hãng hàng không lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đã triển khai các biện pháp cắt giảm các đường bay có hiệu quả thấp để giảm áp lực chi phí nhiên liệu”, báo cáo của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Đơn cử, hãng hàng không Lufthansa của Đức dự kiến cắt giảm khoảng 20.000 chuyến bay ngắn và trung bình trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10/2026. Đồng thời, hãng cũng xem xét giảm công suất khai thác từ 2,5 - 5% nếu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tiếp tục kéo dài.

Theo ước tính, riêng trong tháng 5/2026, thị trường hàng không toàn cầu có thể chứng kiến khoảng 2 triệu ghế cung ứng và hơn 13.000 chuyến bay bị cắt giảm do ảnh hưởng từ chi phí nhiên liệu tăng cao.

Dù vậy, Bộ Xây dựng đánh giá hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam vẫn duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực trong quý I/2026, bất chấp những biến động của thị trường nhiên liệu và tình hình địa chính trị quốc tế.

Tuy nhiên, cơ quan này nhận định trong bối cảnh nguồn cung còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, các hãng hàng không sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác theo hướng thận trọng hơn, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tối ưu chi phí và bảo đảm an toàn khai thác trong thời gian tới.