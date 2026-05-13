中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu bay lên mức cao nhất trong nhiều năm

Thứ Tư, 10:28, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây áp lực lớn lên thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu khi giá Jet A-1 duy trì ở mức cao trong đầu tháng 5/2026. Bộ Xây dựng cho biết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động khai thác của nhiều hãng hàng không trên thế giới.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tác động của xung đột tại Trung Đông đối với thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu, trong bối cảnh giá nhiên liệu bay tiếp tục biến động mạnh và neo ở mức cao.

xung dot trung Dong day gia nhien lieu bay len muc cao nhat trong nhieu nam hinh anh 1
Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ về tác động của xung đột tại Trung Đông đối với thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu, trong bối cảnh giá nhiên liệu bay tiếp tục biến động mạnh và neo ở mức cao.

Theo Bộ Xây dựng, từ tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng đáng kể từ diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Dù trước đó đã xuất hiện một số tín hiệu ngoại giao tích cực, song tình hình khu vực vẫn diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và đẩy giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh trở lại.

Cụ thể, giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tại thị trường Singapore đã tăng từ khoảng 85 - 90 USD/thùng trước thời điểm khủng hoảng lên khoảng 150 - 200 USD/thùng trong những ngày đầu tháng 5/2026. Tính đến ngày 5/5/2026, giá Jet A-1 vẫn duy trì ở mức cao, dao động khoảng 160 - 170 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent ngày 6/5/2026 dao động quanh ngưỡng 102 - 103 USD/thùng sau giai đoạn phục hồi nhẹ từ đợt giảm mạnh trước đó, còn dầu WTI ở mức khoảng 96 USD/thùng.

Theo Bộ Xây dựng, diễn biến trên phản ánh tác động trực tiếp từ việc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz của Iran – một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Điều này khiến nguồn cung nhiên liệu hàng không tiếp tục chịu áp lực lớn trong ngắn hạn. Cơ quan này cũng cảnh báo, nếu khủng hoảng kéo dài, một số khu vực, đặc biệt là châu Âu, có thể đối mặt nguy cơ suy giảm đáng kể dự trữ nhiên liệu từ tháng 6/2026.

Đánh giá về khả năng bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, Bộ Xây dựng cho biết các quốc gia đang có mức độ chống chịu khác nhau trước biến động toàn cầu. Trong đó, Mỹ và Nhật Bản hiện duy trì lượng dự trữ lớn và có khả năng bảo đảm nguồn cung trong dài hạn. Ngược lại, các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu, trong đó có Việt Nam, sẽ đối mặt mức độ rủi ro cao hơn nếu khủng hoảng tiếp tục kéo dài.

Tác động từ giá nhiên liệu tăng cao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung cũng đang ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt động khai thác của các hãng hàng không trên toàn cầu. Nhiều hãng bay quốc tế đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng giá vé, cắt giảm tần suất hoặc thu hẹp mạng đường bay nhằm kiểm soát chi phí nhiên liệu.

“Nhiều hãng hàng không lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đã triển khai các biện pháp cắt giảm các đường bay có hiệu quả thấp để giảm áp lực chi phí nhiên liệu”, báo cáo của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Đơn cử, hãng hàng không Lufthansa của Đức dự kiến cắt giảm khoảng 20.000 chuyến bay ngắn và trung bình trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10/2026. Đồng thời, hãng cũng xem xét giảm công suất khai thác từ 2,5 - 5% nếu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tiếp tục kéo dài.

Theo ước tính, riêng trong tháng 5/2026, thị trường hàng không toàn cầu có thể chứng kiến khoảng 2 triệu ghế cung ứng và hơn 13.000 chuyến bay bị cắt giảm do ảnh hưởng từ chi phí nhiên liệu tăng cao.

Dù vậy, Bộ Xây dựng đánh giá hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam vẫn duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực trong quý I/2026, bất chấp những biến động của thị trường nhiên liệu và tình hình địa chính trị quốc tế.

Tuy nhiên, cơ quan này nhận định trong bối cảnh nguồn cung còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, các hãng hàng không sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác theo hướng thận trọng hơn, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tối ưu chi phí và bảo đảm an toàn khai thác trong thời gian tới.

mb14.jpg

Vé máy bay nội địa có thể tăng mạnh từ tháng 4 do phụ thu nhiên liệu

VOV.VN - Trước biến động mạnh của giá nhiên liệu Jet A-1 do căng thẳng địa chính trị, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với các chuyến bay nội địa từ ngày 1/4 đến 30/6/2026 nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, duy trì ổn định hoạt động vận tải hàng không.

Phi Long/VOV.VN
Tag: Bộ Xây dựng nhiên liệu hàng không Jet A-1 xung đột Trung Đông giá dầu Brent Lufthansa eo biển Hormuz hàng không quốc tế giá nhiên liệu bay thị trường năng lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Không lo thiếu nhiên liệu bay trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Không lo thiếu nhiên liệu bay trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Nguồn cung nhiên liệu bay Jet A-1 đã được đảm bảo đến hết tháng 4/2026, giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động ổn định và phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Không lo thiếu nhiên liệu bay trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Không lo thiếu nhiên liệu bay trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Nguồn cung nhiên liệu bay Jet A-1 đã được đảm bảo đến hết tháng 4/2026, giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động ổn định và phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Đề xuất thu phụ phí nhiên liệu: Nguy cơ tác động giá vé máy bay
Đề xuất thu phụ phí nhiên liệu: Nguy cơ tác động giá vé máy bay

VOV.VN - Trước đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu và điều chỉnh trần giá vé máy bay nội địa, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam làm rõ cơ sở pháp lý, phương pháp tính toán và đánh giá tác động nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đề xuất thu phụ phí nhiên liệu: Nguy cơ tác động giá vé máy bay

Đề xuất thu phụ phí nhiên liệu: Nguy cơ tác động giá vé máy bay

VOV.VN - Trước đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu và điều chỉnh trần giá vé máy bay nội địa, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam làm rõ cơ sở pháp lý, phương pháp tính toán và đánh giá tác động nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Hàng không Việt đứng trước “bão giá nhiên liệu”, chuẩn bị tăng phí bay quốc tế
Hàng không Việt đứng trước “bão giá nhiên liệu”, chuẩn bị tăng phí bay quốc tế

VOV.VN - Trước áp lực giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, dự kiến có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Hàng không Việt đứng trước “bão giá nhiên liệu”, chuẩn bị tăng phí bay quốc tế

Hàng không Việt đứng trước “bão giá nhiên liệu”, chuẩn bị tăng phí bay quốc tế

VOV.VN - Trước áp lực giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, dự kiến có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Vé máy bay nội địa có thể tăng mạnh từ tháng 4 do phụ thu nhiên liệu
Vé máy bay nội địa có thể tăng mạnh từ tháng 4 do phụ thu nhiên liệu

VOV.VN - Trước biến động mạnh của giá nhiên liệu Jet A-1 do căng thẳng địa chính trị, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với các chuyến bay nội địa từ ngày 1/4 đến 30/6/2026 nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, duy trì ổn định hoạt động vận tải hàng không.

Vé máy bay nội địa có thể tăng mạnh từ tháng 4 do phụ thu nhiên liệu

Vé máy bay nội địa có thể tăng mạnh từ tháng 4 do phụ thu nhiên liệu

VOV.VN - Trước biến động mạnh của giá nhiên liệu Jet A-1 do căng thẳng địa chính trị, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với các chuyến bay nội địa từ ngày 1/4 đến 30/6/2026 nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, duy trì ổn định hoạt động vận tải hàng không.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp