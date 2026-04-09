Không lo thiếu nhiên liệu bay trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ Năm, 18:10, 09/04/2026
VOV.VN - Nguồn cung nhiên liệu bay Jet A-1 đã được đảm bảo đến hết tháng 4/2026, giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động ổn định và phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Nguồn cung nhiên liệu được đảm bảo

Chiều 9/4, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ năm 2026, trong đó vấn đề nguồn cung nhiên liệu hàng không nhận được sự quan tâm lớn từ các cơ quan báo chí.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng chiều 9/4.

Trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng cung ứng nhiên liệu Jet A-1, ông Đỗ Hồng Cẩm cho biết, so với thời điểm đầu tháng 4, tình hình cung ứng đã có chuyển biến tích cực.

Theo cập nhật từ các đơn vị cung cấp lớn, nguồn nhiên liệu hiện đủ đảm bảo cho hoạt động bay đến hết tháng 4/2026, đáp ứng nhu cầu khai thác của các hãng hàng không trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu đang chủ động tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu, đa dạng hóa kênh cung cấp và tăng cường dự trữ nhằm hỗ trợ hoạt động khai thác bay diễn ra ổn định.

Cân nhắc phương án tăng trần giá vé

Trước bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu, phương án điều chỉnh tăng trần giá vé máy bay nội địa đang được cơ quan quản lý xem xét.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam trao đổi tại họp báo

Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không và cơ quan liên quan để đánh giá toàn diện các phương án, từ điều hành giá vé, phí dịch vụ đến phụ thu nhiên liệu. Việc xem xét được thực hiện trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng tác động đến thị trường và người dân.

Phương án tăng trần giá vé nội địa được xác định là một trong nhiều công cụ điều hành, song cần được đánh giá thận trọng để đảm bảo tính khả thi và hài hòa lợi ích giữa các bên.

Sản lượng vận tải hàng không tăng trưởng tích cực

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong quý I/2026, thị trường hàng không tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, tổng sản lượng vận chuyển đạt hơn 24 triệu hành khách, tăng trên 16% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng hàng hóa đạt hơn 392.000 tấn, tăng trên 19%.

Máy bay của các hãng hàng không tại Sân bay quốc tế Nội Bài. 

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt hơn 10 triệu hành khách, còn vận chuyển quốc tế đạt gần 14 triệu hành khách, tăng hơn 19%. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 15 triệu hành khách, tăng gần 10%.

Đáng chú ý, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn thị trường đã phục vụ gần 2,6 triệu hành khách và hơn 19.000 tấn hàng hóa, cho thấy nhu cầu đi lại và vận chuyển tiếp tục tăng cao.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động do tác động từ tình hình địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các hãng hàng không vượt qua khó khăn.

Các giải pháp bao gồm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, nghiên cứu chính sách điều hành giá phù hợp, đồng thời thực hiện theo định hướng của Nghị quyết 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động hàng không ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phi Long/VOV.VN
Việt Nam thúc đẩy “xanh hóa” hàng không, sân bay chuyển dần sang xe điện
Việt Nam thúc đẩy “xanh hóa” hàng không, sân bay chuyển dần sang xe điện

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế, từng bước triển khai nhiên liệu hàng không bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trong ngành.

Việt Nam thúc đẩy “xanh hóa” hàng không, sân bay chuyển dần sang xe điện

Việt Nam thúc đẩy “xanh hóa” hàng không, sân bay chuyển dần sang xe điện

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế, từng bước triển khai nhiên liệu hàng không bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trong ngành.

Hàng không siết an toàn, yêu cầu hỗ trợ hành khách trước làn sóng hủy chuyến
Hàng không siết an toàn, yêu cầu hỗ trợ hành khách trước làn sóng hủy chuyến

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động xây dựng phương án hỗ trợ hành khách trước tình trạng thay đổi lịch bay, hủy chuyến gia tăng, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông diễn biến phức tạp và giá nhiên liệu hàng không biến động mạnh.

Hàng không siết an toàn, yêu cầu hỗ trợ hành khách trước làn sóng hủy chuyến

Hàng không siết an toàn, yêu cầu hỗ trợ hành khách trước làn sóng hủy chuyến

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động xây dựng phương án hỗ trợ hành khách trước tình trạng thay đổi lịch bay, hủy chuyến gia tăng, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông diễn biến phức tạp và giá nhiên liệu hàng không biến động mạnh.

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%
Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

VOV.VN - Biến động giá dầu do căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang gây áp lực lớn lên chi phí vận tải, trong đó lĩnh vực hàng không chịu tác động mạnh nhất. Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động vận tải và kiểm soát rủi ro.

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

Giá nhiên liệu biến động mạnh, chi phí hàng không tăng tới 60%

VOV.VN - Biến động giá dầu do căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang gây áp lực lớn lên chi phí vận tải, trong đó lĩnh vực hàng không chịu tác động mạnh nhất. Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động vận tải và kiểm soát rủi ro.

