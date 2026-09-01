Khoảng cách an toàn trên cao tốc: Từ quy định đến thói quen lái xe

VOV.VN - Chỉ trong hai ngày 28 và 29/8, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Phan Thiết – Dầu Giây, liên quan đến 12 ô tô. Cục Cảnh sát giao thông xác định nguyên nhân của các vụ việc có liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.