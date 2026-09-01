Khoảng cách an toàn trên cao tốc: Từ quy định đến thói quen lái xe

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VOV.VN - Luật Đường bộ 2024 được Quốc hội ban hành ngày 27/6/2024, trong đó quy định về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách giữa các xe trên đường; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.
VOV.VN - Luật Đường bộ 2024 được Quốc hội ban hành ngày 27/6/2024, trong đó quy định về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách giữa các xe trên đường; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.
VOV.VN - Nhằm tránh bị phạt khi CSGT siết chặt kiểm tra từ ngày 27/8, các tài xế Việt đã đưa ra nhiều thắc mắc cùng loạt giải pháp, tình huống giả định... về việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đầy sáng tạo, hài hước nhưng vô cùng hiệu quả.
VOV.VN - Nhằm tránh bị phạt khi CSGT siết chặt kiểm tra từ ngày 27/8, các tài xế Việt đã đưa ra nhiều thắc mắc cùng loạt giải pháp, tình huống giả định... về việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đầy sáng tạo, hài hước nhưng vô cùng hiệu quả.
VOV.VN - Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó đường bộ cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
VOV.VN - Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó đường bộ cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
VOV.VN - Song song với hệ thống thu phí ETC, hệ thống giao thông thông minh ITS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông.
VOV.VN - Song song với hệ thống thu phí ETC, hệ thống giao thông thông minh ITS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông.
VOV.VN - Nhằm duy trì kỷ cương và bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.
VOV.VN - Nhằm duy trì kỷ cương và bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.