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Khoảng cách an toàn trên cao tốc: Từ quy định đến thói quen lái xe

Thứ Ba, 08:39, 01/09/2026
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VOV.VN - Chỉ trong hai ngày 28 và 29/8, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Phan Thiết – Dầu Giây, liên quan đến 12 ô tô. Cục Cảnh sát giao thông xác định nguyên nhân của các vụ việc có liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

PV/VOV1
Tag: VOV Cục Cảnh sát giao thông giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện cao tốc
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