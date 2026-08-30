Những giải pháp "hài hước" của tài xế Việt để giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Thời gian gần đây, việc siết chặt xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đã trở thành chủ đề "nóng" trên khắp các diễn đàn, mạnh xã hội liên quan đến cộng đồng ô tô. Bên cạnh những thắc mắc không hồi kết, các tài xế cũng đưa ra hàng loạt tuyệt chiêu đầy tính sáng tạo và hài hước về cách căn ke, đo đạc khoảng cách trên cao tốc, tình huống giả định về việc đi như thế nào để không bị phạt...

Những góc nhìn đa chiều ấy có thể được tổng hợp lại thành nhiều tình huống bi hài, các thắc mắc "cười ra nước mắt" và cả những giải pháp căn khoảng cách độc đáo, thú vị mang đậm phong cách ứng biến linh hoạt của tài xế Việt khi lưu thông trên đường cao tốc.

Tình huống giả định được các tài xế chia sẻ trên những diễn đàn xã hội về việc đi như vậy có bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Theo chia sẻ anh Lê Hải Anh (Hà Nội) đi kèm hình ảnh, anh đưa ra thắc mắc: "Ví dụ có một xe D muốn chuyển sang làn trái để tăng tốc vượt thì chuyển làn thế nào cho đúng?".

Nếu chuyển liền một mạch qua 2 làn thì sai luật, còn chuyển vào làn giữa xong tắt xi nhan, rồi lại bật xi nhan để chuyển tiếp sang trái thì trong lúc ở giữa mà bị chụp lại thì có bị phạt vì lỗi không giữ khoảng cách không? Vì nhỡ may đúng lúc ấy qua đoạn có cam".

Trong khi đó, tài xế Vũ Đình Trường (Hà Nội) cũng nêu thắc mắc kèm hình ảnh thú vị với 4 chiếc xe, cụ thể: "Nếu xe 4 đi và 3 xe kia vẫn y nguyên thì xe 4 và sau xe 4 cứ tiếp tục phải không ạ?".

Anh Lê Phước (Bình Dương) lại đưa ra vấn đề cụ thể đối với chiếc xe Mazda CX-8 vốn có công nghệ an toàn tiên tiến với chức năng ga tự động thông minh: "Mọi người cho hỏi, công nghệ ADAS giữ khoảng xe bao xa so với xe bám đuôi? Liệu khoảng cách đó có đủ so với tiêu chuẩn theo quy định trên cao tốc không?".

Một số tài xế không quá lo lắng về vấn đề giữ khoảng cách trên cao tốc và cho rằng mọi người đang quá quan trọng việc dập khuôn máy móc các khoảng cách cố định. Điều cần làm là duy trì vị trí cách xa so với xe phía trước, thậm chí cách hơn 100m cũng không có vấn đề gì.

"Cá nhân tôi đi xe cũng nhiều và rất lo lắng về mức phạt quá cao nhưng tôi thấy chỉ cần hiểu luật và thực hành tạo thói quen thì sẽ giữ an toàn cho cả bản thân và xã hội. Không nên dập khuôn khoảng cách 55m hay 60m, người lái có thể chủ động lùi lại nhiều hơn cũng được chứ sao đâu. Ai chen ngang thì đã có dữ liệu của Cục CSGT để xử lý" - anh Hồ Kim Thịnh, một tài xế ở Từ Liêm, Hà Nội, chia sẻ.

Một số tài xế sáng tạo đã chỉ ra một số cách có thể giúp người lái căn được khoảng cách dễ dàng hơn khi di chuyển trên cao tốc, nhưng đương nhiên những cách này khó và không cần thiết trong thực tế:

Trong khi đó, để giúp người dân hiểu hơn về quy định xử phạt mới, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã trả lời về một số vấn đề thắc mắc vào chiều ngày 27/8 vừa qua.

Cụ thể, đại diện Cục CSGT cho biết, mục tiêu cao nhất của việc xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc không phải là xử phạt thật nhiều, mà là để cảnh báo và phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Qua đó sẽ từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và thói quen lái xe an toàn của mỗi người tham gia giao thông.

Đại diện Cục cũng thông tin thêm về một số thắc mắc khi có các xe bất ngờ chen ngang, chuyển làn cắt ngắn khoảng cách: "Với các trường hợp di chuyển như chuyển làn, gặp sự cố bắt buộc phải phanh gấp hay tắc đường... làm giảm khoảng an toàn giữa các xe thay đổi đột ngột, bất ngờ thì sẽ không bị tính là vi phạm".

Hiện tại, CSGT đã có những ghi nhận trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua camera giao thông trên các cao tốc. Do đó, việc xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng làn đường, cùng chiều di chuyển tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông là rõ ràng, minh bạch.