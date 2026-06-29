Thời sự quốc tế trưa 29/6: Nga bất ngờ tập kích lính tinh nhuệ Ukraine

VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/6 cho biết một nhà máy quốc phòng của Nga tại vùng Volgograd, nơi sản xuất các hệ thống pháo binh và linh kiện cho bệ phóng tên lửa, đã bị Ukraine tấn công bằng tên lửa Flamingo.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/6 cho biết một nhà máy quốc phòng của Nga tại vùng Volgograd, nơi sản xuất các hệ thống pháo binh và linh kiện cho bệ phóng tên lửa, đã bị Ukraine tấn công bằng tên lửa Flamingo.
VOV.VN - Ukraine đang phát triển một loại tên lửa phóng từ khinh khí cầu hoạt động ở rìa tầng bình lưu, được thiết kế để xuyên qua các hệ thống gây nhiễu của Nga. Đây được xem là một trong những vũ khí mới nhất trong chiến lược tấn công tầm trung ngày càng gia tăng của Kiev.
VOV.VN - Ukraine đang phát triển một loại tên lửa phóng từ khinh khí cầu hoạt động ở rìa tầng bình lưu, được thiết kế để xuyên qua các hệ thống gây nhiễu của Nga. Đây được xem là một trong những vũ khí mới nhất trong chiến lược tấn công tầm trung ngày càng gia tăng của Kiev.
VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.
VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.