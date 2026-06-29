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Thời sự quốc tế trưa 29/6: Nga bất ngờ tập kích lính tinh nhuệ Ukraine

Thứ Hai, 14:33, 29/06/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một cơ sở huấn luyện thuộc trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt của Ukraine đồng thời công bố video về hoạt động này.

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Nga dồn quân đánh "vành đai pháo đài", Ukraine tập kích tầm xa đáp trả

VOV.VN - Trong khi Nga gia tăng sức ép nhằm vào các đô thị chiến lược thuộc "Vành đai pháo đài" ở Donbass, Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Những diễn biến mới cho thấy cuộc xung đột đang trở nên quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương.

 Xem thêm: Nga oanh tạc trung tâm tác chiến Ukraine, phá hủy doanh trại và kho USV

PV/VOV.VN
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