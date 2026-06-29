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Nga oanh tạc trung tâm tác chiến Ukraine, phá hủy doanh trại và kho USV

Thứ Hai, 09:38, 29/06/2026
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VOV.VN - Nga cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào một trung tâm huấn luyện của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, đồng thời công bố video ghi lại diễn biến vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6 thông báo quân đội nước này đã tập kích một trung tâm huấn luyện thuộc Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt "South" của Ukraine. Theo tuyên bố từ Moscow, mục tiêu bị tấn công bao gồm doanh trại cùng các kho chứa xuồng không người lái (USV) phục vụ hoạt động tác chiến trên biển.

Video ghi lại cảnh UAV Nga oanh tạc trung tâm tác chiến Ukraine, phá hủy doanh trại và kho USV. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều công trình một tầng bốc khói nghi ngút, trong khi khu vực xung quanh vẫn còn cháy sau các đợt không kích. Đoạn phim cũng ghi lại cảnh một mục tiêu bị đánh trúng, tạo ra vụ nổ lớn.

Theo thông báo đăng trên Telegram, quân đội Nga đã sử dụng nhiều máy bay không người lái Geran thực hiện các đòn tấn công bằng chế độ tự dẫn đường. Bộ Quốc phòng Nga không công bố mức độ thiệt hại cụ thể sau vụ tập kích.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục duy trì hoạt động tiến công trên nhiều hướng chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nước này đã kiểm soát làng Novoselovka tại tỉnh Zaporizhzhia do Nga kiểm soát và giành quyền kiểm soát làng Pisantsy thuộc tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine sau khi đẩy lùi lực lượng phòng thủ.

Theo phía Nga, trong hai chiến dịch này, quân đội Ukraine đã mất hàng chục binh sĩ, gần 10 xe bọc thép chiến đấu cùng hơn 40 máy bay không người lái tấn công hạng nặng. Những thông tin trên hiện chưa được phía Ukraine xác nhận độc lập.

Trong thời gian gần đây, Nga cáo buộc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có các mục tiêu dân sự và hạ tầng năng lượng. Hôm 26/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 660 UAV cảm tử của Ukraine chỉ trong một đêm, con số được Moscow cho là cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Một ngày sau đó, Thống đốc tỉnh Rostov của Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào khu phức hợp bảo tàng Chiến tranh Thế giới thứ hai tại địa phương đã khiến 12 người bị thương.

Nga khẳng định các cuộc tấn công mà nước này gọi là "khủng bố" sẽ không làm thay đổi các mục tiêu an ninh cốt lõi của Moscow trong cuộc xung đột. Trước đó, giới chức Nga nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả bằng các đòn tấn công "có hệ thống và nhất quán" nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine.

Giang Bùi/VOV.VN
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