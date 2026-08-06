Thời sự quốc tế trưa 6/8: Iran tranh thủ 'khoảng nghỉ' giao tranh củng cố sức mạnh

VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran "sẽ không khoanh tay đứng nhìn" nếu lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với Iran tiếp tục được duy trì.
VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran "sẽ không khoanh tay đứng nhìn" nếu lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với Iran tiếp tục được duy trì.
VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran "sẽ không khoanh tay đứng nhìn" nếu lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với Iran tiếp tục được duy trì.