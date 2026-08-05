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Mỹ tiêu hao gần 80% số tên lửa đánh chặn trong cuộc chiến với Iran

Thứ Tư, 06:13, 05/08/2026
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VOV.VN - Giới chỉ huy quân sự Mỹ cảnh báo kho dự trữ tên lửa đánh chặn chủ chốt của nước này đang "thấp ở mức nguy hiểm".

Theo nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề, quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% lượng tên lửa đánh chặn dành cho một hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng. Các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ đã cảnh báo rằng kho dự trữ đạn dược của Lầu Năm Góc hiện ở mức "thấp nguy hiểm".

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Hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ

Nguồn tin cho biết kho dự trữ của các hệ thống phòng không trọng yếu đã suy giảm đáng kể trong quá trình xung đột với Iran. Theo hai nguồn nắm được báo cáo kiểm kê mới nhất, kể từ khi giao tranh bùng phát, quân đội Mỹ đã tiêu thụ gần 4/5 số tên lửa THAAD so với lượng tồn kho trước chiến sự, đồng thời sử dụng khoảng một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot.

Thông tin về mức độ suy giảm của kho tên lửa THAAD này trước đó chưa từng được công bố.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trước khi xung đột với Iran nổ ra, Mỹ sở hữu khoảng 2.200 tên lửa Patriot thuộc hai biến thể hiện đại nhất và khoảng 452 tên lửa THAAD trong kho dự trữ.

Trong khi đó, các quốc gia Arab ở vùng Vịnh cũng bày tỏ lo ngại rằng tình trạng thiếu hụt các hệ thống phòng không có thể ảnh hưởng đến năng lực đối phó các đòn trả đũa tiềm tàng từ Iran nếu Tổng thống Donald Trump quyết định gia tăng mức độ can dự quân sự.

Nhiều quan chức cho biết một số quốc gia trong khu vực phụ thuộc đáng kể vào các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp. Theo họ, việc suy giảm kho dự trữ tên lửa đánh chặn có thể làm giảm hiệu quả phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran, đặc biệt trong trường hợp các nước này trở thành mục tiêu đáp trả tcủa Tehran khi Mỹ gia tăng hoạt động quân sự.

 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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