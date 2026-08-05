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Iran phát tín hiệu cứng rắn, đe dọa tấn công tàu chiến Mỹ

Thứ Tư, 06:39, 05/08/2026
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VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran "sẽ không khoanh tay đứng nhìn" nếu lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với Iran tiếp tục được duy trì.

Lệnh phong tỏa này được Washington tái áp đặt vào tháng 7/2026 sau khi thỏa thuận ngừng bắn - một phần của biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, bị đổ vỡ.

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Tàu chiến của Mỹ. Ảnh: AP

Ngày 4/8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong khuôn khổ chiến dịch thực thi lệnh phong tỏa, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 44 tàu thương mại, vô hiệu hóa hai tàu và tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với hai tàu khác.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran, ông Rezaei khẳng định Tehran "sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ tuyến hàng hải nào qua eo biển Hormuz ngoài các tuyến đường do Iran quy định". Ông cũng đưa ra cảnh báo trực tiếp đối với Mỹ: "Nếu Mỹ đưa tàu chiến vào các tuyến đường mà Iran coi là bất hợp pháp tại eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu đó".

Ông Rezaei cáo buộc Washington vi phạm các điều khoản trong biên bản ghi nhớ song phương khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran mà không đưa vụ việc ra cơ chế giải quyết tranh chấp. Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ đầu tháng 7 sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một số tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường không được Iran cho phép.

Theo ông Rezaei, Washington cần bắt đầu thực hiện những cam kết đã được hai bên thống nhất trong biên bản ghi nhớ ký hồi tháng 6. "Họ nên bắt đầu bằng việc hoàn trả các khoản tiền của chúng tôi, tuyên bố không có chiến tranh với Iran và chấm dứt các hành động gây mất ổn định tại eo biển Hormuz. Hãy để chúng tôi hỗ trợ thương mại toàn cầu bằng các giải pháp của mình, thậm chí hiệu quả hơn trước".

Cố vấn quân sự của Lãnh đạo Tối cao Iran cho rằng nếu Mỹ bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết, bao gồm những bước đi mà Washington từng triển khai trong thời gian ngắn trước đây, Tehran sẽ xem đó là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ.

Hồng Anh/VOV.N (Tổng hợp)
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