Iran cảnh báo “tiền lệ nguy hiểm” nếu bị tấn công trong khi đàm phán

Thứ Tư, 06:04, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Ayatollah Alireza Arafi, thành viên Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran, hôm 21/4 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong thời điểm các cuộc đàm phán đang diễn ra đều có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB, ông Arafi nhấn mạnh: “Nếu trong hệ thống quốc tế hình thành một chuẩn mực cho phép tấn công một quốc gia ngay giữa lúc đàm phán, thì sẽ không còn quốc gia độc lập nào đủ tin tưởng để ngồi vào bàn đối thoại”.

iran canh bao tien le nguy hiem neu bi tan cong trong khi dam phan hinh anh 1
Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Ông không nêu cụ thể sự việc nào, song trước đó Iran cáo buộc Hải quân Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran cuối tuần qua, cho rằng hành động này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này là “một hành động chiến tranh”.

Diễn biến trên xảy ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran trình đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài. Tuy nhiên, ông Trump cho biết các biện pháp phong tỏa cảng biển đối với Iran vẫn sẽ được duy trì.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran

VOV.VN - Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, sau khi giới chức Mỹ cho rằng con tàu này cố tình vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.

VOV.VN - Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, sau khi giới chức Mỹ cho rằng con tàu này cố tình vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.

Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 20/6 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 20/6 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

