Iran cảnh báo “tiền lệ nguy hiểm” nếu bị tấn công trong khi đàm phán

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB, ông Arafi nhấn mạnh: “Nếu trong hệ thống quốc tế hình thành một chuẩn mực cho phép tấn công một quốc gia ngay giữa lúc đàm phán, thì sẽ không còn quốc gia độc lập nào đủ tin tưởng để ngồi vào bàn đối thoại”.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Ông không nêu cụ thể sự việc nào, song trước đó Iran cáo buộc Hải quân Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran cuối tuần qua, cho rằng hành động này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này là “một hành động chiến tranh”.

Diễn biến trên xảy ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran trình đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài. Tuy nhiên, ông Trump cho biết các biện pháp phong tỏa cảng biển đối với Iran vẫn sẽ được duy trì.