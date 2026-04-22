Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án việc Mỹ bắt giữ tàu của nước này

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, phái đoàn Iran cho rằng đây là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, đồng thời cáo buộc hành động của Mỹ đi ngược lại thỏa thuận ngừng bắn và mang tính chất “gây hấn”. Tehran cũng cảnh báo động thái này có thể đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế, làm suy giảm an ninh và an toàn trên biển.

Tàu Touska di chuyển trên biển hồi tháng 7/2021. Ảnh: Marine Traffic

Về phía Washington, giới chức Mỹ cho biết con tàu đã tìm cách né tránh lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt tại khu vực gần eo biển Hormuz.

Hôm 20/4, quân đội Mỹ bắt một tàu container của Iran gần vùng Vịnh. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Tổng thống Donald Trump cho biết tàu Touska của Iran bị bắt do từ chối tuân thủ mệnh lệnh hủy bỏ lộ trình đi qua eo biển Hormuz do Mỹ đưa ra.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn tạm thời. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn theo đề nghị từ Pakistan, trong khi chờ Tehran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

Tuy nhiên, song song với việc gia hạn ngừng bắn, Washington khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép, bao gồm phong tỏa các cảng của Iran. Động thái này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Tehran, khi giới chức nước này coi đây là hành động mang tính “chiến tranh kinh tế” và làm suy yếu lòng tin trong tiến trình đàm phán.

Các chuyên gia nhận định, những diễn biến mới nhất có thể làm gia tăng rủi ro đối đầu trên biển, đặc biệt tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nếu không được kiểm soát, các sự cố tương tự có thể khiến nỗ lực ngoại giao giữa hai bên trở nên mong manh hơn trong thời gian tới.