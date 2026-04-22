Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án việc Mỹ bắt giữ tàu của nước này

Thứ Tư, 06:20, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hôm 22/4 đã gửi thư tới tổ chức này và Hội đồng Bảo an, kêu gọi đưa ra phản ứng “kiên quyết và dứt khoát” đối với việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran vào cuối tuần qua. 

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, phái đoàn Iran cho rằng đây là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, đồng thời cáo buộc hành động của Mỹ đi ngược lại thỏa thuận ngừng bắn và mang tính chất “gây hấn”. Tehran cũng cảnh báo động thái này có thể đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế, làm suy giảm an ninh và an toàn trên biển.

iran keu goi lien hop quoc len an viec my bat giu tau cua nuoc nay hinh anh 1
Tàu Touska di chuyển trên biển hồi tháng 7/2021. Ảnh: Marine Traffic

Về phía Washington, giới chức Mỹ cho biết con tàu đã tìm cách né tránh lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt tại khu vực gần eo biển Hormuz. 

Hôm 20/4, quân đội Mỹ bắt một tàu container của Iran gần vùng Vịnh. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Tổng thống Donald Trump cho biết tàu Touska của Iran bị bắt do từ chối tuân thủ mệnh lệnh hủy bỏ lộ trình đi qua eo biển Hormuz do Mỹ đưa ra.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn tạm thời. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn theo đề nghị từ Pakistan, trong khi chờ Tehran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

Tuy nhiên, song song với việc gia hạn ngừng bắn, Washington khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép, bao gồm phong tỏa các cảng của Iran. Động thái này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Tehran, khi giới chức nước này coi đây là hành động mang tính “chiến tranh kinh tế” và làm suy yếu lòng tin trong tiến trình đàm phán.

Các chuyên gia nhận định, những diễn biến mới nhất có thể làm gia tăng rủi ro đối đầu trên biển, đặc biệt tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nếu không được kiểm soát, các sự cố tương tự có thể khiến nỗ lực ngoại giao giữa hai bên trở nên mong manh hơn trong thời gian tới.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran

VOV.VN - Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, sau khi giới chức Mỹ cho rằng con tàu này cố tình vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.

Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

Iran mong muốn “hòa bình lâu dài”, khẳng định hiệu quả chiến lược bất đối xứng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Iran vừa theo đuổi mục tiêu “hòa bình lâu dài”, vừa khẳng định đã đẩy lùi đối phương nhờ chiến lược tấn công bất đối xứng, bất chấp sự chênh lệch lớn về nguồn lực.

