Chưa có thông tin về người Việt Nam bị thương vong do động đất tại Nhật Bản

Hiện nay, tổng số người Việt Nam đang cư trú tại khu vực Kyushyu, bao gồm cả du học sinh, người cư trú theo diện đoàn tụ gia đình và các diện khác là khoảng 7.038 người, số lượng lao động và thực tập sinh tại các khu vực ảnh hưởng trực tiếp của động đất khoảng 1.330 người.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngay sau khi xảy ra động đất, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên lạc với các nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận tại tỉnh Kumamoto, Nagasaki, cùng các vùng lân cận để nắm bắt tình hình. Theo báo cáo sơ bộ từ các cơ sở, chưa ghi nhận thông tin về thương vong hay thiệt hại nặng nề đối với lao động và thực tập sinh Việt Nam do động đất.

Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Fukuoka cũng đã lập tức thực hiện quy trình bảo hộ công dân trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, trực tiếp liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và chỉ đạo các hội đoàn người Việt trong khu vực nắm tình hình về thiệt hại của trận động đất để có giải pháp xử lý kịp thời.

Bộ phận Lãnh sự - Cộng đồng của TLSQ cũng đưa thông tin cụ thể lên các trang thông tin chính thức, cung cấp số điện thoại liên hệ khẩn cấp, động viên bà con người Việt tuyệt đối tuân thủ và chấp hành các hướng dẫn của chính quyền địa phương trong việc sơ tán.

Riêng đối với tỉnh Kumamoto, TLSQ đã chỉ đạo Hội người Việt Nam tại Kumamoto liên hệ với chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn để nắm tình hình về số lượng và biến động người Việt Nam trong khu vực, tìm cách liên hệ với bạn bè, người thân để nắm chắc thông tin, kịp thời có biện pháp xử lý. TLSQ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình về các vấn đề nêu trên.