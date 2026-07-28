Phát biểu trước báo giới tại Phủ Thủ tướng vào tối nay (28/7), Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, bà đã chỉ thị cho các bộ - ngành liên quan nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và nỗ lực hết sức để ứng phó khẩn cấp với thiên tai trên nguyên tắc ưu tiên tính mạng người dân là trên hết, cung cấp kịp thời và chính xác thông tin cho người dân, nhất là đối với công tác sơ tán, đồng thời cam kết sẽ triển khai mọi biện pháp để ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.

Thủ tướng Takaichi nói: “Hiện nay, lực lượng cảnh sát và phòng cháy - chữa cháy các địa phương đang nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn. Phủ Nội các cũng đã cử nhóm điều tra đặc biệt đến hiện trường để đánh giá thiệt hại về người và tài sản. Bước đầu đã xác định có nhiều người bị thương, nhiều nơi bị cắt điện và xảy ra hỏa hoạn, nhiều đoạn đường, cầu cống và nhà cửa bị sập. Tôi kêu gọi người dân hãy tìm nơi lánh nạn và có biện pháp an toàn để bảo vệ bản thân. Chính phủ sẽ có những biện pháp hỗ trợ thiết thực, kịp thời”.

Nhật Bản khẩn trương ứng phó với thiệt hại do động đất tại khu vực Kyushu. (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cũng nhấn mạnh, mức độ thiệt hại do động đất đã lan rộng, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ đẩy nhanh công tác phối hợp thực hiện cứu người bị nạn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ - ngành và chính quyền địa phương liên quan để đảm bảo sử dụng mọi phương tiện thu thập thông tin, hạn chế thiệt hại, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về việc sơ tán và thiệt hại cho người dân.

Sau động đất, ba máy bay chiến đấu F-2 cùng trực thăng của Lực lượng Phòng vệ Trên không đã được điều động để thu thập thông tin liên quan, nhiều sĩ quan liên lạc cũng được phái cử đến hỗ trợ các tỉnh Kumamoto, Fukuoka, Nagasaki và Saga. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã phái cử khoảng 3.600 binh sĩ thuộc Sư đoàn 8, thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đến các khu vực bị ảnh hưởng tại tỉnh Kumamoto và đang tham gia vào các hoạt động cứu hộ tại các địa điểm như trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto, hay nhà máy giấy Nippon Yatsushiro.

Vào lúc 21h tối nay (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cũng tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Ứng phó Thảm họa Khẩn cấp, và nhấn mạnh “sẽ quyết tâm mạnh mẽ làm tất cả những gì có thể và tiến lên phía trước với tất cả nguồn lực” để ứng phó với thảm họa.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 27 phút chiều nay, tại khu vực Kyushyu - miền Nam Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,1, với tâm chấn có độ sâu là khoảng 10km. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực duyên hải của các địa phương gần tâm chấn. Tính đến 21 giờ tối nay, trận động đất đã làm gần 100 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp được xác nhận trong tình trạng nghiêm trọng, ít nhất 20 - 30 nhân viên (thậm chí có thể có cả khách hàng) đang làm việc tại trung tâm mua sắm Aeon Mall Kumamoto hiện chưa thể liên lạc sau động đất.

Sở Cảnh sát Yatsushiro, thuộc tỉnh Kumamoto cũng xác nhận, có nhiều trường hợp chưa thể liên lạc sau vụ gẫy ống khói tại nhà máy giấy Nippon Yatsushiro do động đất. Hiện nay, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực triển khai mọi biện pháp để thu thập thông tin và tìm kiếm người bị nạn. Có thông tin cho rằng, một số nạn nhân trong vụ gẫy ống khói đã được cứu, nhưng chi tiết về tình trạng sức khỏe vẫn đang được xác nhận.

Bên cạnh đó, hàng loạt nhà cửa, cơ sở hạ tầng, hệ thống cầu - đường tại Kumamoto và các khu vực lân cận cũng được ghi nhận bị hư hại. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước khả năng xảy ra các dư chấn trong những ngày tới. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đang tiến hành thu thập thông tin về tình hình của người Việt Nam tại các khu vực xảy ra động đất.