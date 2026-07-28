English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: 10 người bị thương, nhiều hạ tầng hư hại nặng

Thứ Ba, 18:01, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Do chấn động mạnh và tâm chấn nằm trong khu vực dân cư, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều nay 28/7 theo giờ địa phương, tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản, đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

 

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh thành ở Nhật Bản nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, tính đến 18h30 ngày 28/7 (theo giờ địa phương), đã ghi nhận ít nhất 10 trường hợp bị thương tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Hikawa thuộc tỉnh Kumamoto. Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về vật chất do động đất gây ra cũng rất nghiêm trọng. Trong đó, cây cầu Uyanagi của thành phố Yatsushiro đã bị gãy một nhịp, khiến giao thông bị đình trệ. 

Dong dat 7,1 do tai nhat ban 10 nguoi bi thuong, nhieu ha tang hu hai nang hinh anh 1
Một phần của cầu Uyanagi đã bị sập do động đất. Ảnh: NHK

Thiệt hại tiếp theo là nhà máy giấy Yatsushiro đã bị gãy ống khói, nhưng chưa có thông tin cụ thể hơn về thiệt hại. Động đất cũng làm gãy hai nhịp của đoạn đường trên cao thuộc cao tốc Kyushu, khiến toàn bộ sự lưu thông trên tuyến đường này bị tê liệt.

Dong dat 7,1 do tai nhat ban 10 nguoi bi thuong, nhieu ha tang hu hai nang hinh anh 2
Ống khó nhà máy giấy Yatsushiro bị gẫy do động đất. Ảnh NHK

Bên cạnh đó, vào lúc 18h00 chiều, Sở cứu hỏa địa phương cho biết, sau khi xảy ra động đất, tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, thuộc tỉnh Kumamoto, đã phát ra một tiếng nổ rất lớn và khói trắng bốc lên cao, phía ngoài tòa nhà hầu như bị sập đổ. Hiện nay, cơ quan cảnh sát địa phương đang khẩn trương thu thập thông tin thiệt hại, cũng như điều tra xung quanh vụ việc, nhưng theo nhận định ban đầu, nguyên nhân chính có khả năng là do động đất.

Dong dat 7,1 do tai nhat ban 10 nguoi bi thuong, nhieu ha tang hu hai nang hinh anh 3
Trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima bị hư hại nặng nề sau tiếng nổ lớn. Ảnh: Chính quyền thị trấn Kashima

Trong khi đó, theo nhận định của các chuyên gia địa chấn học ứng dụng, với chấn độ từ 6-7 độ, thiệt hại do động đất gây ra sẽ vô cùng to lớn.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,1 độ
Nhật Bản cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,1 độ

VOV.VN - Chiều 28/7, Nhật Bản vừa hứng chịu thêm 1 trận động đất rất mạnh và phải ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực duyên hải các địa phương gần tâm chấn.

Nhật Bản cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,1 độ

Nhật Bản cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,1 độ

VOV.VN - Chiều 28/7, Nhật Bản vừa hứng chịu thêm 1 trận động đất rất mạnh và phải ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực duyên hải các địa phương gần tâm chấn.

Hy vọng chưa tắt sau một tháng tìm kiếm người mất tích vì động đất ở Venezuela
Hy vọng chưa tắt sau một tháng tìm kiếm người mất tích vì động đất ở Venezuela

VOV.VN - Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền Trung Venezuela, nhiều người dân tại bang La Guaira vẫn nuôi hy vọng tìm thấy người thân mất tích dù nguồn viện trợ đang giảm dần.

Hy vọng chưa tắt sau một tháng tìm kiếm người mất tích vì động đất ở Venezuela

Hy vọng chưa tắt sau một tháng tìm kiếm người mất tích vì động đất ở Venezuela

VOV.VN - Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền Trung Venezuela, nhiều người dân tại bang La Guaira vẫn nuôi hy vọng tìm thấy người thân mất tích dù nguồn viện trợ đang giảm dần.

Chính phủ Venezuela điều chỉnh chính sách kinh tế hậu động đất
Chính phủ Venezuela điều chỉnh chính sách kinh tế hậu động đất

VOV.VN - Hơn 2 tuần sau động đất kép, bên cạnh sự hỗ trợ của quốc tế cho công cuộc tái thiết, chính phủ Venezuela cũng có những điều chỉnh chính sách kinh tế để giảm thiểu những tác động của thiên tai.

Chính phủ Venezuela điều chỉnh chính sách kinh tế hậu động đất

Chính phủ Venezuela điều chỉnh chính sách kinh tế hậu động đất

VOV.VN - Hơn 2 tuần sau động đất kép, bên cạnh sự hỗ trợ của quốc tế cho công cuộc tái thiết, chính phủ Venezuela cũng có những điều chỉnh chính sách kinh tế để giảm thiểu những tác động của thiên tai.

Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần
Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần

VOV.VN - Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện hai đoạn đứt gãy dưới đáy biển nội địa Seto đang hoạt động mới. Nếu các đứt gãy hoạt động này dịch chuyển, có thể sẽ xảy ra động đất có độ lớn lên tới hơn 7 và có thể gây ra sóng thần.

Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần

Nhật Bản phát hiện 2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần

VOV.VN - Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện hai đoạn đứt gãy dưới đáy biển nội địa Seto đang hoạt động mới. Nếu các đứt gãy hoạt động này dịch chuyển, có thể sẽ xảy ra động đất có độ lớn lên tới hơn 7 và có thể gây ra sóng thần.

Động đất mạnh tại Venezuela, cảnh báo sóng thần
Động đất mạnh tại Venezuela, cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,1 vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Động đất mạnh tại Venezuela, cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh tại Venezuela, cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,1 vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển Venezuela.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ