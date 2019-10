Chương trình “Ngày ẩm thực Việt Nam tại Pháp“

Trong 02 ngày 17 và 18/10/2019 vừa qua, tại thành phố Argelès-sur-Mer, miền Nam nước Pháp, đã diễn ra "Ngày khám phá ẩm thực Việt Nam tại Pháp". Chương trình do Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với chính quyền thành phố Argelès-sur-Mer và Trường đào tạo nghề Khách sạn, Ẩm thực và Du lịch Bourquin thực hiện.

Những món ăn Việt sẽ được các đầu bếp và nghệ nhân ẩm thực hàng đầu Việt Nam thể hiện (Ảnh: giaoducthoidai.vn)

Tại sự kiện này, ông Antoine Parra, Thị trưởng thành phố Argelès-sur-Mer, địa phương tổ chức chương trình, bày tỏ vinh dự được đón tiếp và gặp gỡ phái đoàn Việt Nam, những đầu bếp tài năng, đại diện cho một nền ầm thực độc đáo.

"Đây là lần đầu tiên tôi có may mắn được gặp gỡ phái đoàn của Việt Nam. Đây là những con người đặc biệt, là những tài năng lớn, những người rất cởi mở và rất am hiểu đất nước chúng tôi. Đó là điều tôi rất tự hào. Đây là sự kiện lớn đối với chúng tôi bởi vì chúng tôi có cơ hội giao lưu với nhân dân Việt Nam, một nền văn hóa đặc sắc nhưng chúng tôi chưa am hiểu nhiều. Nhưng chúng tôi biết rằng, Việt Nam có một nền ẩm thực đặc sắc, đang ngày càng chinh phục được người dân trong vùng, đặc biệt là giới trẻ những người ngày càng am hiểu nhiều hơn về ẩm thực Việt Nam", ông Antoine Parra nói.

"Ngày khám phá ẩm thực Việt Nam tại Pháp" thu hút sự tham dự của đông đảo người dân Pháp, lãnh đạo chính quyền địa phương, cũng như du khách quốc tế. Tại sự kiện này, những người tham dự, đặc biệt là giới trẻ Pháp có dịp để thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và trực tiếp tham gia chuẩn bị, chế biến các món ăn được các đầu bếp thuộc Hội đầu bếp Việt Nam giới thiệu.

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam mà không nhắc tới nghệ thuật trình bày, cắt tỉa củ quả sẽ là một thiếu sót. Đó là nhận định của ông Trần Quốc Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO - Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. Ông Trần Quốc Khánh cũng cho rằng sự kiện này được coi như cuộc đối thoại giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp.

Bên cạnh các hoạt động thực tế về ẩm thực, tại sự kiện này cũng đã diễn ra Hội thảo chuyên đề giới thiệu di sản UNESCO tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn tạo nên một lễ hội ẩm thực gắn với không gian văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam, ghi đậm dấu ấn về một Việt Nam thanh bình tươi đẹp cùng những hương vị đậm đà khó quên đối với những người bạn của Việt Nam./.