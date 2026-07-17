Cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng đoàn kết, phát triển

Tại buổi gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Tổng hội người Việt Nam tại Lào cùng các hội, ban quản lý người Việt Nam tại các địa phương trong việc tập hợp, đoàn kết bà con, hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, duy trì các hoạt động bảo tồn tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập với xã hội Lào.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Lào.

Với sự đồng hành của các cơ quan đại diện Việt Nam và sự tạo điều kiện của chính quyền sở tại, hệ thống tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại 18/18 tỉnh, thành phố của Lào đã được hoàn thiện, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Lào.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Mỗi kiều bào không chỉ là thành viên của cộng đồng mà còn là đại diện cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước sở tại.