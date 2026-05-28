Hai lao động Việt Nam tử vong do tai nạn lao động tại Nhật Bản

Thứ Năm, 11:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/5 vừa qua, đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công trường sửa chữa đường ống nước ở thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga, miền Trung Nhật Bản, khiến 2 nam lao động Việt Nam tử vong.

Hai nạn nhân của vụ tai nạn lao động thương tâm này là Lưu Thanh V., sinh năm 1998, quê quán Hưng Yên và Nguyễn Thế P., sinh năm 2000, quê quán Bắc Ninh (nay là Bắc Giang). Cả hai nạn nhân đều là lao động kỹ năng đặc định số 1 năm thứ hai và làm cho Công ty Cổ phần Egawagumi, tỉnh Osaka từ tháng 11/2019 đến nay.

Theo thông tin do cảnh sát Kusatsu và một thực tập sinh kỹ năng của công ty Egawagumi cung cấp, công trường lấp đường ống nước tại Kusatsu, tỉnh Shiga luôn có khoảng 6-7 người làm việc, trong đó có 4 lao động Việt Nam. Sáng ngày 26/5, anh V. và anh P. được phân công vào khu vực bơm xi măng để theo dõi và kiểm tra lượng xi măng bơm vào để lấp đầy ống. Hai lao động Việt Nam khác được phân công làm công việc cách đó khoảng 100 m.

hai lao dong viet nam tu vong do tai nan lao dong tai nhat ban hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FNN

Sáng cùng ngày, một nhân viên người Nhật của công ty giám sát xuống nơi bơm xi măng thì phát hiện anh Nguyễn Thế P. đã bất tỉnh trong trạng thái nằm ngửa, xi măng tràn ra lấp gần hết người chỉ còn hở đầu và mặt. Anh P. lập tức được đưa ra ngoài và đi cấp cứu. Do còn thấy thiếu anh V. nên mọi người lại tiếp tục vào tìm và phát hiện anh V. cũng đã bất tỉnh trong trạng thái ngồi dựa vào thành ống. Cả hai được đưa ngay đến bệnh viện Saiseikai tỉnh Shiga để cấp cứu nhưng được xác nhận đã tử vong lúc 11 giờ 33 phút cùng ngày.

Đến nay, các cơ quan chức năng Nhật Bản chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân gây tai nạn, nhưng theo phán đoán ban đầu, có thể là do thiếu dưỡng khí kết hợp với mùi xi măng, dẫn đến bất tỉnh, nhưng không được phát hiện kịp thời.

Ngay sau khi biết tin về vụ tai nạn, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ ngay với đồn cảnh sát Kusatsu và các bên liên quan như công ty tiếp nhận, tổ chức hỗ trợ đăng ký, lao động Việt Nam làm cùng công trường, thân nhân gia đình lao động gặp nạn để thăm hỏi, động viên và hướng dẫn về thủ tục lo hậu sự, cùng một số nội dung khác có liên quan như bảo hiểm và chế độ tử tuất.

Tuấn Nhật /VOV-Tokyo
Xe chở khách du lịch ở Mexico gặp tai nạn khiến hơn 40 người thương vong

VOV.VN - Hôm qua (1/5), ít nhất 11 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương khi một chiếc xe chở khách du lịch gặp nạn tại bang Nayarit, miền Tây Mexico đúng ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5).

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay (6/5), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Tai nạn tàu tại Indonesia: Hoàn tất công tác sơ tán người mắc kẹt

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất của công ty vận hành đường sắt Indonesia, lực lượng cứu hộ hoàn tất công tác giải cứu những người sống sót vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Thái Lan siết an toàn đường sắt sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Bangkok

VOV.VN - Sau vụ tàu hỏa đâm xe buýt gây hậu quả nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok ngày 16/5, giới chức Thái Lan đang mở rộng điều tra và bước đầu xác định lái tàu dương tính với ma túy.

Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

VOV.VN - Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23/5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

