Doanh nghiệp Áo lạc quan với tiềm năng lớn của thị trường Việt Nam

Bang Vorarlberg có nền kinh tế năng động nhất của Áo với nền công nghệ tiên tiến và ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế – xã hội, những cải cách mạnh mẽ đang được triển khai và định hướng phát triển của Việt Nam đến 2045 dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại sứ nhấn mạnh nền tảng chính trị ổn định, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và sự hội nhập sâu rộng của kinh tế Việt Nam đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Áo mở rộng đầu tư, kinh doanh và kết nối với thị trường khu vực.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng làm việc với làm việc với Chủ tịch Nghị viện Bang Harald Sonderegger.

Trong cuộc làm việc với Chủ tịch Nghị viện Bang Harald Sonderegger, hai bên trao đổi về tiềm năng tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục, đào tạo nghề (đặc biệt là ngành điều dưỡng) và công nghệ; đánh giá sự tin cậy và những mô hình hợp tác thành công của doanh nghiệp Áo tại Việt Nam là cơ sở để mở rộng kết nối, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Vorarlberg tìm hiểu thị trường, đối tác sản xuất và nguồn cung tại Việt Nam; việc triển khai các chương trình hợp tác với kết quả cụ thể là cần thiết để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Việt Nam – Áo.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Phòng Kinh tế Karlheinz Kopf, hai bên trao đổi về hợp tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Mô hình kết hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được xác định là hướng hợp tác có tiềm năng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực và tăng cường kết nối sản xuất giữa hai bên, cùng hướng tới chương trình xúc tiến đầu tư sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6–9/10/2026 tới, tập trung vào hạ tầng đường sắt, giao thông thông minh, công nghệ đô thị và hàng hải tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng.

Đoàn công tác thăm công ty đường sắt OBB

Đoàn công tác của Đại sứ quán cũng thăm và làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của địa phương như tập đoàn Doppelmayr, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống cáp treo phục vụ du lịch, giao thông đô thị và vận chuyển hàng hóa và các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh rất hiệu quả trong lĩnh vực logistics tại thị trường Việt Nam. Tại các cuộc làm việc, Lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ cũng như chất lượng nguồn nhân lực, lạc quan về tiềm năng lớn của thị trường Việt Nam và cam kết sẽ đầu tư lâu dài.

Chuyến công tác góp phần tăng cường đối ngoại địa phương, khai mở thị trường, kết nối đầu tư giữa Việt Nam và Bang Vorarlberg nói riêng, với Áo nói chung; thúc đẩy làn sóng đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao của các doanh nghiệp Áo vào Việt Nam, qua đó đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027.