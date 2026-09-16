Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối chiến lược Việt Nam - Trung Quốc

Tại cuộc hội đàm nhân dịp hai bên tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 1/10/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (trái) và Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường (phải)

Chào mừng Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang tham dự các hoạt động tại Quảng Tây, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện, bám sát định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; nhất trí cho rằng, những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 4 vừa qua, đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác song phương đạt những kết quả ngày càng thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Khẳng định coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa hiệu quả nhận thức chung và các thỏa thuận cấp cao; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác song phương đạt những kết quả ngày càng thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh; tạo thuận lợi hơn nữa cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; tăng cường hợp tác kiểm dịch và sớm ký Bản ghi nhớ xác định Việt Nam là nước chủ đề của hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc” năm 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hạ tầng, nhất là bảo đảm tiến độ triển khai các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam - Trung Quốc; tăng cường khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt liên vận quốc tế, kết nối hai nước với thị trường thứ ba. Cùng với đó, cần sớm xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, triển khai mô hình cửa khẩu thông minh; tăng cường hợp tác liên kết điện, tháo gỡ khó khăn cho một số dự án cụ thể; thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và đẩy nhanh các dự án viện trợ dành cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia túc gặp Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường

Đánh giá cao các đề xuất của phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất. Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước và kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu; cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định; thúc đẩy mô hình cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Phía Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, sẵn sàng tăng nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam; đồng thời đề nghị hai bên tận dụng tốt các cơ chế hội chợ, xúc tiến thương mại do Trung Quốc tổ chức để thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường đề nghị hai bên tận dụng tốt các cơ chế hội chợ, xúc tiến thương mại do Trung Quốc tổ chức để thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Trung Quốc Đinh Tiết Tường cũng khẳng định Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp có năng lực tăng cường đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, đóng góp vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và liên kết điện.

Hai bên nhất trí tăng cường điều phối tại các diễn đàn đa phương; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Năm APEC 2026 và 2027; triển khai hiệu quả giao lưu nhân dân, cũng như các hoạt động trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Hai bên cũng trao đổi thẳng thắn, chân thành về việc kiểm soát, xử lý thỏa đáng bất đồng, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (phải) làm việc với Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Huawei Vương Hủ (trái)

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có các cuộc làm việc, trao đổi với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc, gồm Tập đoàn Huawei, Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc.

Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc phát huy thế mạnh về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và năng lực triển khai dự án, tăng cường đầu tư chất lượng cao, lâu dài tại Việt Nam; ưu tiên các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn như hạ tầng giao thông, đường sắt, năng lượng, chuyển đổi số, viễn thông, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.