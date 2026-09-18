Ai Cập đánh giá cao vị thế quốc tế và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Từ ngày 16-18/9, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã thăm, làm việc tại Ai Cập. Thứ trưởng đã có các cuộc làm việc với Ngoại trưởng, Bộ trưởng Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập, làm việc với Liên đoàn Ảrập (AL).

Tiếp Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chiều 17/9, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đánh giá cao vị thế quốc tế của Việt Nam, bày tỏ vui mừng vì hai nước có độ tin cậy chính trị cao dành cho nhau. Ngoại trưởng Abdelatty hoan nghênh việc Việt Nam mở Văn phòng Tùy viên quốc phòng tại Cairo, đánh giá cao việc hai nước thường xuyên tham dự các triển lãm quốc phòng của nhau và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập lần thứ 11

Về Kỳ họp tham vấn chính trị lần thứ 11 Việt Nam – Ai Cập, Ngoại trưởng Abdelatty đề nghị tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường thương mại, đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, chuyển đổi số, an ninh mạng, bán dẫn, dầu khí, du lịch…và đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết một Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí.

Cũng trong chiều 17/9, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập Amr Hamza, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập. Hai bên rà soát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết; thảo luận phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới; trao đổi về một số vấn đề nổi bật của khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên thống nhất Điều khoản tham chiếu (TOR) cho Nhóm nghiên cứu khả thi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Ai Cập; nhất trí cần sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tăng cường quan hệ kinh tế thương mại, bằng việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo, Ý định thư về phát triển thương mại nông sản...

Hai bên nhấn mạnh việc duy trì các cơ chế hợp tác song phương, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 6 tại Ai Cập. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác như Halal, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương…

Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Hamza mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ai Cập kinh nghiệm thu hút đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu để thu hẹp thâm hụt thương mại hiện nay của Ai Cập với các nước. Trợ lý Hamza khẳng định Ai Cập sẵn sàng phối hợp tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng, du lịch, Halal…

Tại cuộc chào xã giao Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập Mohamed Farid Saleh, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Ai Cập đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chung FTA Việt Nam - Ai Cập, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam (như gạo, vải, thanh long...), thủy sản, điện tử và linh kiện tiếp cận thị trường 110 triệu dân của Ai Cập; tăng cường chia sẻ thông tin thị trường và khuyến khích doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác Halal, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, dầu khí, khoáng sản... hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn chào xã giao Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty

Bộ trưởng Farid Saleh đề nghị xúc tiến triển lãm hàng hoá Ai Cập tại Việt Nam, thành lập Hội đồng doanh nghiệp hai nước, thực hiện công nhận lẫn nhau cho các sản phẩm dược phẩm, thúc đẩy hợp tác các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm tăng cường đầu tư hai chiều vào nhau.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã làm việc với Liên đoàn Ảrập (AL). Trợ lý Tổng Thư ký Liên đoàn Ảrập Khaled Manzlawiy đề nghị đồng tổ chức Hội nghị doanh nhân Ảrập và Việt Nam, mong Việt Nam cử quan sát viên tại Liên đoàn Ảrập và ủng hộ tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Liên đoàn và ASEAN. Liên đoàn Ả rập sẵn sàng nhận cán bộ ngoại giao Việt Nam tới thực tập, cũng như cử nghiên cứu viên tới Việt Nam.