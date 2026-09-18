English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ai Cập đánh giá cao vị thế quốc tế và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Thứ Sáu, 06:39, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ai Cập mong muốn Việt Nam hỗ trợ kinh nghiệm thu hút đầu tư, sản xuất hàng xuất khẩu để thu hẹp thâm hụt thương mại hiện nay của Ai Cập với các nước. Đồng thời sẵn sàng phối hợp tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng, du lịch, Halal…

Từ ngày 16-18/9, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã thăm, làm việc tại Ai Cập. Thứ trưởng đã có các cuộc làm việc với Ngoại trưởng, Bộ trưởng Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập, làm việc với Liên đoàn Ảrập (AL). 

Tiếp Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chiều 17/9, Ngoại trưởng Ai Cập  Badr Abdelatty đánh giá cao vị thế quốc tế của Việt Nam, bày tỏ vui mừng vì hai nước có độ tin cậy chính trị cao dành cho nhau. Ngoại trưởng Abdelatty hoan nghênh việc Việt Nam mở Văn phòng Tùy viên quốc phòng tại Cairo, đánh giá cao việc hai nước thường xuyên tham dự các triển lãm quốc phòng của nhau và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

ai cap danh gia cao vi the quoc te va mong muon tang cuong hop tac voi viet nam hinh anh 1
Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập lần thứ 11

Về Kỳ họp tham vấn chính trị lần thứ 11 Việt Nam – Ai Cập, Ngoại trưởng Abdelatty đề nghị tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường thương mại, đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, chuyển đổi số, an ninh mạng, bán dẫn, dầu khí, du lịch…và đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết một Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí.

Cũng trong chiều 17/9, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập Amr Hamza, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Tham vấn chính trị Việt Nam - Ai Cập. Hai bên rà soát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết; thảo luận phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới; trao đổi về một số vấn đề nổi bật của khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên thống nhất Điều khoản tham chiếu (TOR) cho Nhóm nghiên cứu khả thi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Ai Cập; nhất trí cần sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tăng cường quan hệ kinh tế thương mại, bằng việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo, Ý định thư về phát triển thương mại nông sản...

Hai bên nhấn mạnh việc duy trì các cơ chế hợp tác song phương, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 6 tại Ai Cập. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác như Halal, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương… 

Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Hamza mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ai Cập kinh nghiệm thu hút đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu để thu hẹp thâm hụt thương mại hiện nay của Ai Cập với các nước. Trợ lý Hamza khẳng định Ai Cập sẵn sàng phối hợp tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng, du lịch, Halal…

Tại cuộc chào xã giao Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Ngoại thương Ai Cập Mohamed Farid Saleh, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Ai Cập đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chung FTA Việt Nam - Ai Cập, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam (như gạo, vải, thanh long...), thủy sản, điện tử và linh kiện tiếp cận thị trường 110 triệu dân của Ai Cập; tăng cường chia sẻ thông tin thị trường và khuyến khích doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác Halal, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, dầu khí, khoáng sản... hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD.

ai cap danh gia cao vi the quoc te va mong muon tang cuong hop tac voi viet nam hinh anh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn chào xã giao Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty

Bộ trưởng Farid Saleh đề nghị xúc tiến triển lãm hàng hoá Ai Cập tại Việt Nam, thành lập Hội đồng doanh nghiệp hai nước, thực hiện công nhận lẫn nhau cho các sản phẩm dược phẩm, thúc đẩy hợp tác các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm tăng cường đầu tư hai chiều vào nhau.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã làm việc với Liên đoàn Ảrập (AL). Trợ lý Tổng Thư ký Liên đoàn Ảrập Khaled Manzlawiy đề nghị đồng tổ chức Hội nghị doanh nhân Ảrập và Việt Nam, mong Việt Nam cử quan sát viên tại Liên đoàn Ảrập và ủng hộ tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Liên đoàn và ASEAN. Liên đoàn Ả rập sẵn sàng nhận cán bộ ngoại giao Việt Nam tới thực tập, cũng như cử nghiên cứu viên tới Việt Nam.

1788825883045_1486477605104830899_2762595167431265348_5a52048a1c159dcf352bba7e35363447.jpg

Thâm hụt thương mại của Ai Cập gia tăng

VOV.VN - Theo số liệu do Cơ quan Thống kê và Huy động Công cộng Trung ương Ai Cập (CAPMAS) công bố hôm qua (7/9), thâm hụt thương mại của Ai Cập đã tăng 58,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,5 tỷ USD trong tháng 6/2026, tăng từ 4,7 tỷ USD vào tháng 6/2025.

PV/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

45 tàu đi qua kênh đào Suez của Ai Cập
45 tàu đi qua kênh đào Suez của Ai Cập

VOV.VN - Theo thông báo từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập, 45 tàu đã đi qua kênh đào này trong hôm qua (15/9), với tổng trọng tải hàng hóa là 2,2 triệu tấn, tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu của kênh đào Suez trong cộng đồng hàng hải.

45 tàu đi qua kênh đào Suez của Ai Cập

45 tàu đi qua kênh đào Suez của Ai Cập

VOV.VN - Theo thông báo từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập, 45 tàu đã đi qua kênh đào này trong hôm qua (15/9), với tổng trọng tải hàng hóa là 2,2 triệu tấn, tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu của kênh đào Suez trong cộng đồng hàng hải.

Thái tử Saudi Arabia thăm Ai Cập
Thái tử Saudi Arabia thăm Ai Cập

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman hôm qua (15/9) đã đến Cairo, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập kéo dài hai ngày, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thái tử Saudi Arabia thăm Ai Cập

Thái tử Saudi Arabia thăm Ai Cập

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman hôm qua (15/9) đã đến Cairo, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập kéo dài hai ngày, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ai Cập và Nga nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine
Ai Cập và Nga nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine

VOV.VN - Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại Ấn Độ, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tiếp tục nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine.

Ai Cập và Nga nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine

Ai Cập và Nga nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine

VOV.VN - Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại Ấn Độ, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tiếp tục nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine.

Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân
Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân

VOV.VN - Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc mang tên “Đại bàng của nền văn minh 2026”, đã kết thúc vào hôm qua (7/9) sau nhiều ngày diễn ra tại một số căn cứ không quân trên khắp Ai Cập, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước.

Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân

Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân

VOV.VN - Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc mang tên “Đại bàng của nền văn minh 2026”, đã kết thúc vào hôm qua (7/9) sau nhiều ngày diễn ra tại một số căn cứ không quân trên khắp Ai Cập, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước.

Ai Cập không chịu tác động trực tiếp từ El Nino
Ai Cập không chịu tác động trực tiếp từ El Nino

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Ai Cập (EMA) hôm qua (4/9) cho biết, hiện tượng El Nino không tác động trực tiếp đến Ai Cập, đồng thời lưu ý Ai Cập nằm trong số các quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất do vị trí địa lý.

Ai Cập không chịu tác động trực tiếp từ El Nino

Ai Cập không chịu tác động trực tiếp từ El Nino

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Ai Cập (EMA) hôm qua (4/9) cho biết, hiện tượng El Nino không tác động trực tiếp đến Ai Cập, đồng thời lưu ý Ai Cập nằm trong số các quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất do vị trí địa lý.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội