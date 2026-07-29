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Động đất ở Nhật Bản: Việt Nam kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân

Thứ Tư, 14:36, 29/07/2026
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VOV.VN - Liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 28/7/2026 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trận động đất ở Nhật Bản, các cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, công ty, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân; đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết theo quy định và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như thăm hỏi, động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.  

Dong dat o nhat ban viet nam kip thoi trien khai cac bien phap bao ho cong dan hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ cứu nạn làm nhiệm vụ tại ngôi nhà bị đổ sập do trận động đất ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngày 29/7. Ảnh: AP

Đối với những công dân bị thương, nhà ở bị hư hại do trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Kumamoto nắm rõ tình hình, trực tiếp thăm hỏi, động viên và phối hợp hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng. Trong quá trình bảo hộ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cũng ghi nhận và biểu dương nhiều tấm gương công dân Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.  

Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để tiếp tục rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cần chú ý dư chấn động đất có thể xảy ra trong 01-02 tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi, tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +81 80 3590 9136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +81 80 3984 6668, +81 80 4279 7302; và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số điện thoại +81 90 4769 6789; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84 981 84 84 84 để được hỗ trợ khẩn cấp.

PV/VOV.VN
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