Một công dân Việt Nam thiệt mạng do động đất tại miền Nam Nhật Bản

Theo xác nhận của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản, ngay sau khi động đất xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan lãnh sự đã lập tức liên hệ với các nghiệp đoàn, cơ sở tiếp nhận lao động tại khu vực bị ảnh hưởng, như công ty đóng tàu JMU, công ty đóng tàu Oshima, công ty Furi Report, nghiệp đoàn Tozai Shoko… đang quản lý và tiếp nhận khoảng 1.300 thực tập sinh, người lao động Việt Nam. Đến 0h 29/7 (theo giờ địa phương), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã tiếp nhận thông tin về việc một thực tập sinh Việt Nam thiệt mạng do động đất.

Trung tâm thương mại bị sập do động đất. (Ảnh minh họa: Reuters).

Nạn nhân được xác nhận là T.V.Sơn, sinh năm 2002, quê quán xã Rạng Động, tỉnh Ninh Bình. Thời điểm xảy ra động đất, nạn nhân bị cẩu cần trục trong nhà máy rơi đè lên người. Dù lực lượng cảnh sát và cứu hộ ngay sau đó có mặt để sơ cứu, nhưng nạn nhân được xác nhận đã tử vong. Tại nhà máy nơi nạn nhân làm việc, còn 7 thực tập sinh Việt Nam khác, khi xảy ra động đất đã kịp chạy thoát ra ngoài.

Thông tin đầy đủ về vụ việc này, bà Trịnh Thị Mai Phương - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nói: “Đến thời điểm hiện nay, Tổng Lãnh sự quán vấn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản và các đầu mối cộng đồng để rà soát tình hình công dân Việt Nam, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định, đồng thời cũng đã duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý ngay các đề nghị hỗ trợ từ người dân. Theo thông tin nắm bắt từ cộng đồng, hiện có một công dân Việt Nam không may tử vong trong trận động đất. Tổng Lãnh sự quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản, doanh nghiệp tiếp nhận và gia đình nạn nhân để thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đầy đủ quyền và các lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản”.

Cũng theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto vào chiều qua, có một nữ công dân Việt Nam đang sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto bị thương và phải cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sức khỏe nạn nhân được xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, một số công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Kumamoto cũng xác nhận có thiệt hại về tài sản, một số người đang phải sơ tán tạm thời tới các khu vực lánh nạn, nhưng do mất điện, mất sóng điện thoại nên việc đi lại hay liên lạc gặp nhiều khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản hiện vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về tình hình công dân tại các khu vực xảy ra động đất.