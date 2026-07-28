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Động đất 7,1 độ rung chuyển Nhật Bản: Hỏa hoạn bùng phát, 300.000 người sơ tán

Thứ Ba, 20:12, 28/07/2026
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VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản, ngày 28/7, khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện, nhiều tuyến đường và cầu cống bị hư hại.

Một trung tâm thương mại bị sập một phần khiến nhiều người mắc kẹt, trong khi giới chức lo ngại có thương vong. Phát biểu tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại tại khu vực chịu ảnh hưởng. Kumamoto từng hứng chịu trận động đất thảm khốc cách đây khoảng một thập kỷ.

Dong dat 7,1 do rung chuyen nhat ban hoa hoan bung phat, 300.000 nguoi so tan hinh anh 1
Động đất tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo về các trường hợp bị thương. Nhiều khu vực xảy ra mất điện và hỏa hoạn, đồng thời đường sá, cầu cống và một số công trình cũng bị hư hại hoặc sập đổ", bà Takaichi nói.

Thủ tướng Nhật Bản cũng kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Nhật Bản, khoảng 300.000 người đã được hướng dẫn đến các trung tâm sơ tán. Chính phủ cũng điều động khoảng 3.600 binh sĩ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra.

Đài truyền hình công cộng NHK dẫn nguồn từ một bệnh viện cho biết hơn 50 người đã bị thương sau trận động đất. Truyền thông địa phương cũng đưa tin một số hành khách trên tàu cao tốc bị thương do rung lắc mạnh.

Lực lượng cứu hỏa cho biết nhiều người bị mắc kẹt bên trong một trung tâm thương mại sau khi tòa nhà bị rung chuyển bởi một vụ nổ xảy ra ngay sau trận động đất. Theo TBS, cảnh sát nhận định có khả năng đã có nhiều người thiệt mạng trong sự cố này.

Đại diện trung tâm thương mại cho biết toàn bộ khách hàng và nhân viên đã được sơ tán ngay sau trận động đất đầu tiên, đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được điều tra.

Ông Kazuya Tsurunaga, một nhân chứng, kể rằng khi ông đang dọn dẹp những mảnh bát đĩa vỡ trong một quán rượu cách trung tâm thương mại khoảng 300 m, ông bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn.

"Tiếng nổ rất mạnh. Một cột khói khổng lồ bốc lên và do gió thổi về phía cửa hàng, khung cảnh xung quanh trông như tro núi lửa đang rơi xuống", ông kể.

Hình ảnh do NHK phát sóng cho thấy nhiều tòa nhà bốc cháy hoặc bị sập một phần, trong khi các vết nứt lớn xuất hiện trên nhiều tuyến đường chính, trong đó có cả các đoạn đường cao tốc trên cao.

Hoạt động đường sắt tại khu vực bị tạm dừng, nhiều chuyến bay cũng bị hủy để đảm bảo an toàn. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tâm chấn động đất nằm cách thành phố Kumamoto khoảng 20 km về phía nam. Kumamoto là thành phố lớn nhất ở khu vực trung tâm đảo Kyushu với dân số khoảng 700.000 người.

JMA cảnh báo người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần tiếp tục đề phòng khả năng xuất hiện các trận động đất mạnh hơn trong khoảng một tuần tới. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất cũng gia tăng do địa chất tại khu vực đã bị ảnh hưởng sau trận động đất mạnh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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