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13 người thiệt mạng do động đất tại miền Nam Nhật Bản

Thứ Tư, 10:53, 29/07/2026
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VOV.VN - Theo xác nhận của chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào hôm 28/7 tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản đang gia tăng nhanh chóng. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo lúc 8h30 sáng nay (29/7, theo giờ địa phương), Thủ tướng Takaichi Sanae xác nhận, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 13 người, bao gồm cả những trường hợp vẫn đang được điều tra nguyên nhân liên quan đến thảm họa.

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Hiện trường vụ nổ và sập tòa nhà tại trung tâm thương mại ở Kumamoto. Ảnh: NHK

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh, sẽ tổ chức cuộc họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Ứng phó Thảm họa Khẩn cấp, do bà đứng đầu, vào chiều nay để thu thập thông tin và đẩy nhanh các nỗ lực cứu trợ.

Thủ tướng Takaichi nói: “Đã có 13 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, bị thương, cũng như hàng loạt các thiệt hại trên diện rộng khác, như sập nhà, hỏa hoạn và hư hỏng đường sá. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người đã thiệt mạng và sự cảm thông chân thành nhất đến gia đình của các nạn nhân. Tôi cũng xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất”.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho biết, chính phủ đã và đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại, các bộ - ngành liên quan cũng đang phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ toàn diện cho công tác ứng phó ban đầu. Hiện nay, vẫn còn nhiều người đang chờ được giúp đỡ, và “đây là cuộc chạy đua với thời gian”. Bên cạnh đó, còn nhiều khu vực đang bị mất điện và thiếu nước. Chính phủ Nhật Bản cam kết nỗ lực, huy động mọi nguồn lực tại hiện trường để cứu hộ càng nhiều người càng tốt, khôi phục cơ sở hạ tầng, cung cấp nước, giấy vệ sinh và các nhu yếu phẩm cần thiết khác...

Tính đến nay, bên cạnh những trường hợp được xác nhận đã thiệt mạng do động đất, chính quyền tỉnh Kumamoto cũng cho biết, còn ít nhất 7 người khác mất tích, nhiều người khác bị thương, trong đó một số trường hợp nghiêm trọng. Tỉnh Kumamoto cũng đã thiết lập 465 trung tâm sơ tán tạm thời để hỗ trợ 9.872 người dân trú ẩn. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đã phát cảnh báo tại nhiều tỉnh trên đảo Kyushu, gồm Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita và Miyazaki, đồng thời khuyến cáo khoảng 150.000 người sơ tán đến các điểm trú ẩn an toàn. Ngoài ra, hiện vẫn còn khoảng 36.700 hộ gia đình đang bị mất điện, gần 50.000 hộ gia đình mất nước, gần 10.000 hộ gia đình bị gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt, nhiều tuyến đường sắt (bao gồm cả tuyến tàu cao tốc Shinkansen) vẫn phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn, trong khi giao thông đường bộ và hàng không tại khu vực cũng bị gián đoạn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cho biết, tính đến 9h sáng nay, tại các khu vực của Kumamoto đã xảy ra tổng cộng 168 hoạt động địa chấn, trong đó có 3 dư chấn có cường độ 5, 11 trận có cường độ 4, 33 trận có cường độ 3… Điều này phản ánh các hoạt động địa chấn đang diễn ra ở mức khá cao tại khu vực. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đặt tên cho loạt trận động đất diễn biến phức tạp này là “Trận động đất Kumamoto năm 2026”.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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