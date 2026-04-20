Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng triển khai bảo hộ công dân

Liên quan đến trận động đất xảy ra chiều nay, tại cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, các chuyên gia của Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã điều chỉnh tăng chấn độ từ 7,4 độ theo nhận định ban đầu lên 7,5 độ, đồng thời đưa ra những dự báo đầy lo ngại về những diễn biến hậu địa chấn.

Ông Kiyomoto Shinji, chuyên gia động đất - sóng thần của cơ quan này cho biết: “Tại khu vực Aomori, đã từng có tiền lệ về động đất liên hoàn với chấn độ mạnh tương tự đợt rung chấn đầu tiên. Vì vậy, có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra động đất tại khu vực này trong khoảng 1 tuần tới. Đặc biệt, 2 đến 3 ngày tới sẽ là những ngày nguy cơ cao, với khả năng động đất rất mạnh tiếp diễn. Ngoài ra, cư dân trong khu vực cần chú ý vấn đề sạt lở đất đá, mưa lớn, nhà cửa, cây cối, cột điện bị đổ… sau động đất”.

Đến thời điểm 19h30, theo giờ địa phương, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn đang duy trì cảnh báo sóng thần ở cấp độ cao và yêu cầu người dân không được rời khỏi địa điểm sơ tán, không được đến gần các bờ biển, cửa sông và vùng trũng. Theo cảnh báo này, đã có tới gần 172.000 người phải nhận lệnh rời nhà đi lánh nạn khẩn cấp.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp với động đất, sóng thần và các nguy cơ hậu phát, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức tiến hành nhiều hoạt động nhằm bảo vệ người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đặc biệt là tại các vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của động đất.

Hiện các cán bộ Đại sứ quán đang tích cực thu thập thông tin về tình hình an toàn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.