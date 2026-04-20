Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng triển khai bảo hộ công dân

Thứ Hai, 18:24, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trận động đất rất mạnh xảy ra vào lúc khoảng 16h53 theo giờ địa phương, tức 14h53 theo giờ Hà Nội, tại khu vực ngoài khơi tỉnh Aomori – miền Bắc Nhật Bản, được dự báo sẽ tiếp tục gây ra nhiều nguy cơ.

Liên quan đến trận động đất xảy ra chiều nay, tại cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, các chuyên gia của Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã điều chỉnh tăng chấn độ từ 7,4 độ theo nhận định ban đầu lên 7,5 độ, đồng thời đưa ra những dự báo đầy lo ngại về những diễn biến hậu địa chấn.

Dong dat tai nhat ban Dai su quan viet nam san sang trien khai bao ho cong dan hinh anh 1
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Ông Kiyomoto Shinji, chuyên gia động đất - sóng thần của cơ quan này cho biết: “Tại khu vực Aomori, đã từng có tiền lệ về động đất liên hoàn với chấn độ mạnh tương tự đợt rung chấn đầu tiên. Vì vậy, có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra động đất tại khu vực này trong khoảng 1 tuần tới. Đặc biệt, 2 đến 3 ngày tới sẽ là những ngày nguy cơ cao, với khả năng động đất rất mạnh tiếp diễn. Ngoài ra, cư dân trong khu vực cần chú ý vấn đề sạt lở đất đá, mưa lớn, nhà cửa, cây cối, cột điện bị đổ… sau động đất”.

Đến thời điểm 19h30, theo giờ địa phương, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn đang duy trì cảnh báo sóng thần ở cấp độ cao và yêu cầu người dân không được rời khỏi địa điểm sơ tán, không được đến gần các bờ biển, cửa sông và vùng trũng. Theo cảnh báo này, đã có tới gần 172.000 người phải nhận lệnh rời nhà đi lánh nạn khẩn cấp.

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp với động đất, sóng thần và các nguy cơ hậu phát, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức tiến hành nhiều hoạt động nhằm bảo vệ người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đặc biệt là tại các vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của động đất.

Hiện các cán bộ Đại sứ quán đang tích cực thu thập thông tin về tình hình an toàn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Tuấn Nhật - Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Lại xảy ra loạt động đất mạnh tại Nhật Bản
Lại xảy ra loạt động đất mạnh tại Nhật Bản

VOV.VN - Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, tại khu vực phía Bắc tỉnh Nagano - miền Trung Nhật Bản, đã xảy ra 3 trận động đất liên tục, gây lo ngại cho cư dân địa phương. 

Lại xảy ra loạt động đất mạnh tại Nhật Bản

Lại xảy ra loạt động đất mạnh tại Nhật Bản

VOV.VN - Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, tại khu vực phía Bắc tỉnh Nagano - miền Trung Nhật Bản, đã xảy ra 3 trận động đất liên tục, gây lo ngại cho cư dân địa phương. 

Động đất 7,4 độ tại Nhật Bản
Động đất 7,4 độ tại Nhật Bản

VOV.VN - Tại Nhật Bản lại vừa xảy ra thêm một trận động đất rất mạnh, gây chấn động cho cả một khu vực rộng lớn.

Động đất 7,4 độ tại Nhật Bản

Động đất 7,4 độ tại Nhật Bản

VOV.VN - Tại Nhật Bản lại vừa xảy ra thêm một trận động đất rất mạnh, gây chấn động cho cả một khu vực rộng lớn.

Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,4 độ tại Indonesia
Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,4 độ tại Indonesia

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,4 độ đã xảy ra ở khu vực phía Bắc biển Molucca của Indonesia, kèm cảnh báo sóng thần.

Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,4 độ tại Indonesia

Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,4 độ tại Indonesia

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,4 độ đã xảy ra ở khu vực phía Bắc biển Molucca của Indonesia, kèm cảnh báo sóng thần.

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba
Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba vào sáng sớm 17/3. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba vào sáng sớm 17/3. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

