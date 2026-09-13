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Đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản

Chủ Nhật, 16:28, 13/09/2026
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VOV.VN - Ngày 13/9, tại thành phố Osaka, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam-Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản – Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

Tại Tọa đàm, gần 200 đại biểu là thanh niên, trí thức, doanh nhân cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã tập trung trao đổi về những nội dung liên quan đến Nghị quyết 23-NQ/TW, vai trò của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và việc phát huy nguồn lực của thế hệ trẻ trong xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như đóng góp vào quan hệ Việt - Nhật.

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Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn và bà Lê Thương – Giám đốc Trung tâm VJCE chủ trì tọa đàm

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng đối với sự phát triển Cộng đồng của lực lượng thanh niên, đồng thời khẳng định “Thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc và kinh doanh tại Nhật Bản có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức, công nghệ và phương thức quản lý tiên tiến. Mỗi người trẻ đều có thể đóng góp theo cách của mình cho cộng đồng và cho quan hệ hai nước”.

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Tọa đàm thu hút gần 200 đại biểu là thanh niên, trí thức, doanh nhân cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, bà Lê Thương - đại diện Ban tổ chức, cho rằng việc tạo không gian để thanh niên gặp gỡ, trao đổi và kết nối là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

“Điều chúng tôi quan tâm là làm sao để tinh thần của Nghị quyết 23-NQ/TW được đưa vào những việc làm cụ thể. Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản có tri thức, kinh nghiệm và nhiều sáng kiến. Nếu kết nối được những nguồn lực này, cộng đồng sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực”, bà Lê Thương cho biết.

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Tọa đàm này còn là dịp để thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản trao đổi trực tiếp về những vấn đề đang đặt ra đối với thế hệ trẻ

Tại chương trình, các đại biểu cũng thảo luận về hoạt động của thanh niên trong cộng đồng; giáo dục, văn hóa; kết nối doanh nghiệp; đổi mới - sáng tạo; hỗ trợ thế hệ trẻ học tập và lập nghiệp tại Nhật Bản. Nhiều ý kiến cũng đề cập việc tăng cường liên kết giữa thanh niên ở các địa phương của Nhật Bản, xây dựng mạng lưới kết nối trí thức và doanh nhân trẻ, qua đó tạo thêm các kênh hợp tác giữa cộng đồng người Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngoài việc góp phần đưa Nghị quyết 23-NQ/TW đến gần hơn với Cộng đồng, tọa đàm này còn là dịp để thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản trao đổi trực tiếp về những vấn đề đang đặt ra, đồng thời đề xuất các hoạt động cụ thể nhằm phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

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VOV.VN - Khi được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, kiều bào không chỉ mang lại nguồn lực tài chính hay công nghệ mà còn là những đại sứ văn hóa, trực tiếp góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển, theo mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 18.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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