Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, nhấn mạnh Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử, kết tinh ý chí kiên cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tầm vóc quốc tế và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sau 51 năm xây dựng và phát triển, thành phố Cần Thơ không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố tiếp tục mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tình hình kinh tế, xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực; doanh thu du lịch tăng 32%; kim ngạch xuất khẩu và doanh thu ngoại tệ tăng 9,8%. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, trong thời gian tới thành phố tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, Cần Thơ chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát huy vai trò trung tâm vùng.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, tập trung toàn lực, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tích cực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phát triển thành phố Cần Thơ toàn diện, phát huy vị thế chiến lược và vai trò trung tâm của Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.