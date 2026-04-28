中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ Ba, 16:51, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, nhấn mạnh Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử, kết tinh ý chí kiên cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tầm vóc quốc tế và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sau 51 năm xây dựng và phát triển, thành phố Cần Thơ không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố tiếp tục mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tình hình kinh tế, xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực; doanh thu du lịch tăng 32%; kim ngạch xuất khẩu và doanh thu ngoại tệ tăng 9,8%. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, trong thời gian tới thành phố tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với đó, Cần Thơ chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát huy vai trò trung tâm vùng.

Thành ủy Cần Thơ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, tập trung toàn lực, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tích cực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phát triển thành phố Cần Thơ toàn diện, phát huy vị thế chiến lược và vai trò trung tâm của Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

VOV.VN - Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến dâng hương tại Đền Thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. 

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ giải phóng miền Nam kinh tế xã hội huy hiệu Đảng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội
Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (28/4), các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và Điện Biên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Nhiều kiến nghị đã được cử tri phản ánh tới đoàn đại biểu Quốc hội.

Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội

Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (28/4), các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và Điện Biên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Nhiều kiến nghị đã được cử tri phản ánh tới đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

VOV.VN - Sáng nay, 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

VOV.VN - Sáng nay, 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội