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Hơn 5.000 người dự kiến tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Perth, Úc

Thứ Ba, 20:53, 07/07/2026
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VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, Mạng lưới Tài năng Việt Úc (AVTN) và Global Trade Connection vừa công bố chương trình Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương, sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc, dự kiến diễn ra vào ngày 7/11 tại Forrest Place, trung tâm thành phố Perth.

Lễ công bố có sự tham dự trực tuyến của ông Phạm Hải Anh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth, phụ trách bang Tây Úc và Lãnh thổ Bắc Úc, cùng đại diện hơn 34 doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Lễ công bố được tổ chức với sự tham dự trực tuyến của ông Phạm Hải Anh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth, phụ trách bang Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia, cùng đại diện hơn 34 doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

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Bà Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt - Úc (AVTN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hải Anh nhấn mạnh, Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11/2026). Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", ông khẳng định văn hóa luôn là cầu nối mở ra những cơ hội hợp tác, đồng thời tạo sự gắn kết giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền các quốc gia. Tổng Lãnh sự kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tích cực đồng hành, hỗ trợ để sự kiện lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa Việt Nam tại Australia.

Chia sẻ tại chương trình, bà Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt - Úc (AVTN), cho biết: "Vietnamese Culture Day không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là không gian kết nối cộng đồng, gắn kết các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đồng thời tạo dựng những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Australia trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và đổi mới sáng tạo".

Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, AVTN và Global Trade Connection đồng tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 7/11/2026 tại quảng trường Forrest Place, trung tâm thành phố Perth, bang Tây Australia.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Việt Nam lần đầu tiên chính thức có Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11 hằng năm. Hưởng ứng dấu mốc này, Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương trở thành một trong những sự kiện đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài nhằm tôn vinh, lan tỏa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, khởi đầu từ cộng đồng người Việt tại Tây Australia.

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Toạ đàm "Tiềm năng và thách thức đưa hàng Việt vào thị trường Australia" với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nhân và đại diện tổ chức xúc tiến thương mại hai nước

Với chủ đề "Vietnam in Full Colour", sự kiện hướng tới quy mô hơn 5.000 người tham dự, gồm ba không gian nổi bật: Sắc màu văn hóa với các chương trình nghệ thuật kết hợp truyền thống và hiện đại, trình diễn áo dài, múa lân và âm nhạc đương đại; Sắc màu ẩm thực với các gian hàng giới thiệu đặc sản ba miền và Sắc màu kết nối với khu triển lãm doanh nghiệp Việt - Úc, các hoạt động giao thương và giao lưu cộng đồng đa văn hóa.

Đây cũng là lần thứ hai một sự kiện văn hóa quy mô lớn của Việt Nam được tổ chức tại phố đi bộ Forrest Place sau thành công của chương trình cộng đồng năm 2025. Việc tiếp tục lựa chọn địa điểm biểu tượng này cho thấy sự tin tưởng của chính quyền địa phương và cộng đồng đối với chất lượng, sức lan tỏa của sự kiện.

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Các đại biểu tham dự sự kiện

Theo bà Nguyễn Trang Ngọc Minh Thư, Chủ tịch Global Trade Connection, mỗi sản phẩm Việt Nam vươn ra thế giới không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn đại diện cho hình ảnh, bản sắc và khát vọng phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương sẽ là không gian để những giá trị ấy được quảng bá rộng rãi tới cộng đồng quốc tế tại Australia.

Thông qua sự kiện, cộng đồng người Việt Nam tại Australia được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy hợp tác kinh tế và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam; đồng thời đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, xây dựng những cầu nối hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.

Diệp Thảo/VOV.VN
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