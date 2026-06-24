Kết nối cộng đồng Việt Nam - Hàn Quốc qua giáo dục và ngôn ngữ

Một trong những nội dung được nhiều học sinh và phụ huynh tại Việt Nam quan tâm là những chia sẻ thực tế từ các cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Thông qua câu chuyện học tập, thích nghi với môi trường mới và quá trình phát triển nghề nghiệp, những cựu du học sinh đã mang đến góc nhìn gần gũi về hành trình hội nhập của người Việt tại xứ sở kim chi. Trong đó, việc học tiếng Hàn không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu thi cử hay các kỳ thi năng lực ngôn ngữ, mà còn là công cụ giúp người học tiếp cận tri thức, hiểu biết văn hóa sở tại và thuận lợi hơn trong học tập, làm việc cũng như xây dựng các mối quan hệ xã hội tại Hàn Quốc.

Chia sẻ hành trình từ một du học sinh đến người điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Công ty Koko Infinite bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội trở về quê hương để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trên hành trình học tập, lập nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Đạt bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội trở về quê hương để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trên hành trình học tập, lập nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

“Tôi cũng từng là một du học sinh với nhiều khó khăn, nhưng chính những trải nghiệm đó đã giúp tôi trưởng thành và có được ngày hôm nay. Tôi tin rằng khởi đầu không quyết định tương lai, điều quan trọng là mỗi người lựa chọn con đường của mình và không ngừng nỗ lực. Hy vọng tiếng Hàn sẽ trở thành chiếc chìa khóa giúp các em mở ra nhiều cơ hội học tập, nghề nghiệp và tự tin vươn ra thế giới”, ông Nguyễn Xuân Đạt chia sẻ.

Sự kết nối giữa các tổ chức, cá nhân đang tham gia đào tạo tiếng Hàn, hỗ trợ du học và phát triển mạng lưới người Việt tại Hàn Quốc đang giúp tạo định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam trong quá trình học tập, sinh sống ở nước ngoài. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn vai trò trong đời sống kinh tế, xã hội của nước sở tại. Bên cạnh việc học tập và lao động, nhiều cá nhân, nhóm cộng đồng đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người Việt mới sang, tư vấn học tập, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc mang tên CHOSUN CHAMPIONS CUP 2025 lần thứ 5 đã diễn ra thành công tại Đại học Chosun, thành phố Gwangju, Hàn Quốc.

Những chia sẻ của người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc về các khó khăn trong quá trình hội nhập, từ khác biệt văn hóa, môi trường học tập đến kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày, được đánh giá là nguồn thông tin hữu ích đối với học sinh có định hướng học tập hoặc làm việc tại Hàn Quốc trong tương lai.

Từ những trải nghiệm thực tế nhiều năm học tập, làm việc và đồng hành cùng cộng đồng người Việt, anh Phạm Văn Thừa đang sinh sống và làm việc tại Gwangju (Hàn Quốc) chia sẻ những góc nhìn chân thực về quá trình học tiếng Hàn, những khó khăn mà người học thường gặp cũng như phương pháp rèn luyện để có thể sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên trong học tập, công việc và cuộc sống.

Các bạn du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc trong lễ tốt nghiệp

Theo anh Phạm Văn Thừa, mục tiêu của việc học tiếng Hàn không chỉ là đạt chứng chỉ TOPIK mà quan trọng hơn là khả năng giao tiếp, phản xạ và ứng dụng ngôn ngữ trong thực tế. Đây cũng là định hướng mà Trung tâm Tiếng Hàn thực chiến - Lớp bạn Jin theo đuổi từ những ngày đầu thành lập, với mong muốn xây dựng một cộng đồng người Việt yêu tiếng Hàn, nơi mọi người có thể cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình hội nhập và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Hàn Quốc.

“Khi có thể giao tiếp, phản xạ và ứng dụng tiếng Hàn vào học tập, công việc hay những tình huống hằng ngày, lúc đó việc học mới thực sự có ý nghĩa. Đó cũng là lý do Tiếng Hàn thực chiến ra đời, với mong muốn giúp học viên 'học để sử dụng được ngay' và cùng nhau xây dựng một cộng đồng người Việt yêu tiếng Hàn, luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ nhau trên hành trình hội nhập tại Hàn Quốc”, anh Phạm Văn Thừa nói.

Anh Phạm Văn Thừa đang sinh sống và làm việc tại Gwangju (Hàn Quốc)

Cùng với sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, các hoạt động kết nối giáo dục và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.